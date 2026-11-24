Europarlamentarul PSD Dragoș Benea, coordonatorul proiectului social-democrat de reorganizare administrativ-teritorială, a prezentat luni seară, 23 noiembrie 2026, la Digi24, viziunea sa asupra reformei. El susține formarea unor județe de circa un milion de locuitori, după modelul european și cel al curților de apel, fără schimbarea denumirii de „județ”.

În cazul județelor cu populație majoritar maghiară, Benea se declară sceptic față de un consens politic, dar afirmă că soluția poate veni prin negociere și compromis cu UDMR.

Județe de un milion de locuitori, fără schimbarea denumirii

Dragoș Benea a explicat că PSD, ca partid de guvernământ, trebuie să vină cu propunerea finală înainte de o eventuală angajare a răspunderii în Parlament sau de un referendum național. El a propus ca punct de plecare modelul curților de apel, pe care îl consideră eficient în relația cu cetățeanul, deoarece mai mulți români trec pragul unei curți de apel decât al unui consiliu județean.

Social-democratul a precizat că agențiile de dezvoltare regională (ADR) sunt pârghii ale statului pentru fonduri europene, nu structuri ale administrației publice locale. Despre declarațiile Olguței Vasilescu, Benea a menționat că aceasta s-a referit la harta aferentă organizării ADR-urilor, nu la sistemul agențiilor în sine.

„Se vor numi județe, ca să nu intrăm în conflict cu Constituția. Județele sunt de pe vremea lui Ștefan cel Mare, pomenite în hrisoave. Nu văd de ce am importa acest cuvânt (regiune), care este la modă la nivelul Uniunii Europene. Vor fi modificări. Eu am mai vorbit de o cifră, aproximativ 1 milion de oameni. Că dacă ajungi cu două județe însumate la 950.000, n-are rost să cauți un alt județ ca să depășești milionul cu orice preț”, a declarat Dragoș Benea.

Despre nemulțumirea UDMR: „Este un partid cu un pedigree”

Întrebat ce soluție are în vedere pentru județele cu populație majoritar maghiară, după ce UDMR și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirea față de o posibilă schimbare a actualei organizări, Dragoș Benea a evitat o polemică directă cu partidul reprezentativ al maghiarilor.

„Nu vreau să intru în această dezbatere belicoasă cu UDMR-ul. Eu știu că este un partid cu un pedigree care îl condamnă să participe la efortul colectiv al acestei țări de a scoate la pensie harta lui Ceaușescu”, a declarat Benea.

Europarlamentarul a admis însă că nu se așteaptă la o înțelegere între toate partidele pe această temă, dar crede că reforma nu va fi blocată.

„Nu cred în consens pe această reorganizare administrativ-teritorială. Mă declar sceptic că vom atinge consensul. Probabil că președintele Grindeanu și nu numai premierul Niculescu vor încerca acest consens, dar, până la urmă, negocierea și compromisul definesc politica”, a spus el la Digi24.

În opinia lui Benea, prin negocieri se poate ajunge la o soluție în privința minorităților care să permită continuarea reformei.

Competiția pentru fondurile de coeziune și comparația europeană

Dragoș Benea a argumentat pragul de un milion de locuitori prin competiția tot mai dură pentru banii europeni. La nivelul UE, fondurile de coeziune trec pentru prima dată în plan secund, după investițiile în tehnologie, armament și inovare.

„În România, din 2007 până astăzi s-a dezvoltat în principal datorită fondurilor de coeziune. Se vor bate regiunile”, a avertizat el.

Social-democratul a invocat analiza a 16 state europene comparabile cu România ca suprafață și populație, printre care Danemarca, Polonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Franța, Italia, Spania și Portugalia. Din cele 198 de regiuni echivalente județelor românești, 163 au cel puțin un milion de locuitori.

Restul sunt șapte insule și teritorii autonome, precum Corsica, Madeira, Azore, Ceuta sau Åland, și 20 de regiuni cu populații între 500.000 și 700.000 de locuitori. România rămâne singura țară comparabilă din UE fără nicio regiune de un milion de locuitori, cu excepția Bucureștiului.

Benea a subliniat că, la nivelul județelor, reforma este mai ușor de construit, deoarece statul deține deja datele despre autostrăzi, drumuri, spitale, aeroporturi, fluxuri economice, migrație și navetism pentru a crea județe puternice și reziliente.

Comasarea comunelor: exemplul Ghimbav–Vulcan și testul voluntar

Pentru reorganizarea localităților mici, Dragoș Benea a anunțat șase criterii și 56 de sub-criterii, dublate de principiul solidarității. El a respins teza potrivit căreia unirea a două comune sărace nu produce una mai bogată și a arătat că, în forma actuală, acestea sunt condamnate la subdezvoltare. În viziunea sa, localitățile favorizate istoric au obligația să tracteze comunitățile rămase în urmă.

El a dat exemplul localităților brașovene Ghimbav și Vulcan, despărțite de zece minute de mers cu mașina.

„Am dat exemple. Ghimbav am văzut că este Monaco de România. Alături, la 10 minute de mers cu mașina, este Vulcan, care stă foarte rău din punct de vedere al sustenabilității, al investițiilor, al capacității de a atrage fonduri europene. De ce copilul din Vulcan trebuie să beneficieze de condiții mai proaste, mai precare decât copilul din Ghimbav, ei făcând parte practic din același areal geografic”, a spus Benea.

Europarlamentarul a propus ca un comitet județean de reorganizare să poată decide alipirea comunei Vulcan de Ghimbav, pe baza unei matrice a sustenabilității, pentru reducerea decalajelor într-un interval mediu de timp.

În ceea ce privește proiectul Ministerului Dezvoltării pentru comasarea voluntară a localităților de până la 1.500 de locuitori, Dragoș Benea l-a numit „un test de turnesol, un preambul la comasarea județelor”, dar s-a declarat pesimist față de rezultatele acestei măsuri.