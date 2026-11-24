Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a identificat un caz de amploare de solicitări necuvenite de rambursare a TVA, în care este implicat unul dintre cele mai mari clanuri interlope din București, potrivit informațiilor publicate de Profit.ro. Cazul a ieșit la iveală în urma analizelor de risc derulate de instituție, cu scopul de a depista tentativele de fraudă din zona taxei pe valoarea adăugată.

Sute de firme în toată țara și proiecte imobiliare

Cererile de rambursare a TVA au legătură directă cu numărul mare de proiecte imobiliare dezvoltate de această grupare. Pentru a încerca să obțină banii de la bugetul de stat, rețeaua ar folosi o structură extinsă, bazată pe un număr foarte mare de societăți comerciale, de ordinul sutelor.

Firmele au fost înființate atât în Capitală și în zona limitrofă, cât și în diferite județe din țară. Numărul mare de societăți ar fi folosit inclusiv pentru a testa și a identifica administrații fiscale locale unde solicitările de rambursare pot trece mai ușor de filtrele și analiza Fiscului.

Neîncasarea de peste 30% la TVA și centralizarea controalelor ANAF

Descoperirea are loc pe fondul presiunii constante pentru combaterea evaziunii fiscale. De mulți ani, România figurează în rapoartele Comisiei Europene cu o neîncasare uriașă la TVA, de zeci de miliarde de lei. Deficitul de încasare s-a situat constant peste pragul de 30%, ceea ce a pus o presiune suplimentară pe autorități pentru combaterea evaziunii, mai ales în zona TVA.

În ultima perioadă, digitalizarea ANAF a avansat tot mai mult, în principal prin proiectele finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Drept rezultat, Fiscul dispune acum de volume tot mai mari de date pe care le introduce în analizele de risc, pentru depistarea rapidă a riscurilor de fraudă, inclusiv în zona de TVA.

În paralel, reorganizarea activității interne a redus zonele de vulnerabilitate și a întărit controlul central. O schimbare esențială vizează tocmai analiza de risc, care a fost centralizată la nivelul instituției. Astfel, administrațiile fiscale județene nu își mai selectează singure țintele de control, ci primesc obiectivele de verificare direct de la centru, mecanism care reduce riscul ca rețelele să profite de vulnerabilități locale.