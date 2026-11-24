Când începe, de fapt, ziua de lucru

În viața reală, mulți nu reușesc să se desprindă cu adevărat de serviciu, arată life.ro. Tentația e ca laptopul să fie redeschis imediat, iar viața personală ajunge pusă pe pauză în favoarea muncii.

Pentru cei care lucrează remote, întrebarea despre ora la care au început lucrul cere o mică investigație, pentru că programul e mai flexibil.

Dacă prima ședință era programată la 9:30, pare rezonabilă estimarea că laptopul a fost deschis în jurul orei 9:00. Numai că, la 9:00, venise deja feedbackul unei colege căreia i se trimisese un fișier în timp ce se făcea cafeaua. Mailul plecase la 8:12.

Timpul câștigat pe drum ajunge tot la job

Printre marile avantaje ale muncii de acasă se numără posibilitatea de a savura cafeaua în timpul care altădată se pierdea în trafic. Rămâne însă de văzut cât din acest timp folosește cu adevărat angajatului.

Un studiu cu date din 27 de țări a arătat că, în zilele lucrate de acasă, participanții economiseau în medie 72 de minute, pe care altfel le-ar fi pierdut pe drum.

Aceeași cercetare a constatat că în jur de 40% din acest timp este redirecționat spre sarcinile de serviciu, ceea ce înseamnă încă o jumătate de oră de muncă.

Potrivit studiului, nu angajatorii cer asta, ci angajații înșiși aleg să își împartă astfel timpul.

Pauza de masă, în fața laptopului

La prânz, farfuria ajunge lângă laptop. Cel care lucrează de acasă are mâncare bună, pâine proaspătă și chiar o jumătate de oră blocată în calendar pentru masă. Totuși, între îmbucături citește observațiile primite la o prezentare, apoi apucă să modifice și câteva slide-uri.

La birou, sfârșitul zilei era semnalat de indicii clare, de exemplu ultimul coleg care își lua la revedere sau cineva care intra să aspire.

Acasă, într-o seară fără nicio rezervare și fără nimeni care să aștepte ceva la o oră anume, vine foarte ușor tentația „Mai stau până termin”.

Atunci devine cel mai greu de stabilit unde se termină viața profesională și unde începe cea personală. Momentul în care se încheie ziua de lucru, de la care proiectele sunt reluate a doua zi dimineață, îl poate alege doar persoana care lucrează, arată sursa citată.

Rutinele de la birou care lipsesc acasă

De la birou se putea pleca fără probleme, chiar și cu multe lucruri neterminate.

La birou lucrurile funcționează după orar și după anumite reguli și poate un paznic care încuie ușile la o oră fixă. În plus, exista un metrou de prins. Acasă dispar aceată rutină, care îi obligau pe angajați să încheie ziua de lucru.

Starea de urgență se mută în timpul liber

Oana Savin, psiholog clinician și psihoterapeut, avertizează că angajații care lucrează mai ales în regim de urgență riscă să ducă această stare și în timpul personal. Un exemplu este obiceiul de a răspunde pe loc la mailuri, care se va face simțit și după încheierea programului.

„Iar când repeți suficient de des gestul, până și canapeaua pe care te așezi să te relaxezi îți amintește că ai putea verifica dacă a venit vreun răspuns.

Ajungi să nu te mai simți confortabil în spațiul personal, sistemul nervos rămâne în alertă, iar toate acestea te costă starea de bine, productivitatea, creativitatea și motivația care te-au animat inițial în zona profesională”, punctează ea.

Mailurile de seară par mai urgente decât sunt

Două cercetătoare de la Universitatea Cornell au analizat, în opt experimente cu peste 4.000 de participanți, cum este perceput gradul de urgență al unui mail primit în afara programului.

Au ajuns la concluzia că destinatarii tind să supraestimeze cât de repede își dorește expeditorul un răspuns.

La celălalt capăt al conversației, colega scrisese doar ca să bifeze din timp o sarcină de pe listă, pentru că a doua zi avea programare la medic.

După ce a închis laptopul și s-a așezat să vadă un film, tresare la 21:18, când îi vibrează telefonul. Angajata care a răspuns crede că îi face un serviciu prin promptitudinea ei, dar colega ar fi preferat să primească mesajul la nouă dimineața.

Mai mult, pentru că răspunsul a venit atât de repede, acum i se pare nepoliticos să îl amâne pe al ei până a doua zi. Astfel, din grijă una față de cealaltă, amândouă ajung să lucreze până seara târziu, arată life.ro.

Cercul vicios poate fi rupt

Recomandarea este ca atunci când mailul unei colege nu ascunde o urgență reală răspunsul să fie lăsat pentru a doua zi, pentru a opri acest cerc vicios. Un gest atât de simplu poate schimba dinamica întregii echipe, deși puțini se gândesc la asta.

Nu e nevoie de un motiv pentru a încheia ziua

Pentru ca ziua de lucru să se încheie nu e nevoie de motive serioase, precum biletele la teatru, o masă rezervată la restaurant sau o promisiune făcută familiei.

„Poți să închizi laptopul pur și simplu pentru că ai terminat”, potrivit life.ro. Nu e vorba de tot ce mai este de făcut, ci de ceea ce era planificat pentru ziua respectivă, iar asta este suficient.

Un plan concret pentru a doua zi

Cercetătorul Brandon Smit a urmărit 103 angajați și felul în care se raportau la obiectivele de serviciu după program și înainte de somn. Sarcinile importante rămase neterminate continuau să îi preocupe și după terminarea zilei de lucru.

Unii participanți au primit însă instrucțiuni să planifice concret cum vor rezolva aceste sarcini, stabilind când, unde și cum, iar acest lucru i-a ajutat să se distanțeze de presiune.

Granița dintre spațiul de lucru și cel personal

Oana Savin recomandă „să delimitezi spațiul și timpul aferent profesiei, astfel încât închiderea laptopului sau plecarea din locul în care ai lucrat să marcheze sfârșitul programului”.

Problema apare atunci când biroul este aceeași masă la care urmează să fie servită cina. Primul pas poate fi strângerea lucrurilor de serviciu și punerea laptopului în geantă, împreună cu încărcătorul.

Pe masă pot fi aduse apoi câteva obiecte decorative care să arate trecerea pe alt teritoriu, cum ar fi fața de masă brodată, vaza cumpărată în ultima vacanță sau un bol cu fructe de sezon și legume proaspete.

Ideea de ultim moment, pe hârtie

„Totuși, dacă după ce ai pus laptopul în geantă îți vine ideea genială a ultimului slide, o poți nota cât mai concis pe o foaie de hârtie. Acum ai o idee bună de pus în practică mâine dimineață și o viață de trăit în seara asta”, conchide life.ro.