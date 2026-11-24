Mai mulți turiști străini, mai multe concedii în țară

Autoritățile văd măsura ca făcând parte dintr-un plan mai larg, care urmărește atât creșterea numărului de turiști străini veniți în România, cât și să-i convingă pe români să își petreacă vacanțele acasă.

Deocamdată, voucherele se acordă exclusiv bugetarilor, în cuantum de 800 de lei, iar condiția este ca salariul lor să fie de cel mult 6.000 de lei.

Industria cere cel puțin 2.500 de lei

Pentru reprezentanții industriei ospitalității, valoarea de acum nu este suficientă, iar aceștia descriu situația drept „un dezastru pentru turism”.

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) propune ca voucherele să crească la minimum 2.500 de lei, adică echivalentul prețului mediu al unui pachet de vacanță în țară, arată sursa citată.

Deducere fiscală pentru firmele care oferă vouchere

Extinderea beneficiului spre companiile private ar urma să se sprijine pe facilități fiscale pentru angajatori.

„Vreau ca voucherele de vacanță să fie și pentru sistemul privat”, a declarat Daniel Zamfir, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Potrivit acestuia, există un proiect de lege prin care firmele private ar putea scădea din impozitul pe profit un anumit procent, astfel încât să le poată oferi angajaților vouchere de vacanță.

Ministerul revine cu stand la Târgul de Turism

Până când noile prevederi vor intra în vigoare, autoritățile își propun să promoveze mai intens destinațiile din țară.

După o absență care a durat mai mulți ani, România are din nou o reprezentare oficială la Târgul de Turism al României, prin standul ministerului, arată sursa citată.

Aici sunt prezente Organizații de Management al Destinației (OMD) din zone precum Buzău, București, Timiș, Ținutul Vrancei sau Valea Jiului.

Fonduri duble pentru târgurile internaționale

Ministrul a criticat felul în care au fost folosiți în trecut banii pentru promovare și a anunțat că va crește bugetul pentru prezența la evenimentele din străinătate.

Daniel Zamfir a precizat că, înainte de mandatul său, din bugetul pentru promovări al Ministerului Turismului fusese folosit 16%, situație pe care a numit-o „o rușine să nu-ți promovezi turismul!”.

Ministrul a mai spus că, pentru anul viitor, a luat decizia ca fondurile pentru participarea la târgurile internaționale să fie dublate.

Bucovina, apreciată de Time Out

Printre argumentele pe care România le folosește pentru a atrage vizitatori se află tradițiile, gastronomia și zonele istorice.

Publicația britanică Time Out a desemnat Bucovina drept cea mai subestimată destinație turistică din lume pentru anul 2027, iar operatorii locali vor să profite de această recunoaștere, inclusiv în perioada sărbătorilor de iarnă.

„Bucovina are ce oferi și trebuie promovată!”, a declarat Robert Sroder, reprezentantul regiunii Bucovina.

El a explicat că la târg au venit asociațiile producătorilor locali, cu produse făcute în propriile gospodării, agenți hotelieri, care să propună oferte pentru Crăciun și Revelion, precum și reprezentanți ai fiecărei destinații din localitățile din jur, adică Gura Humorului, Țara Dornelor și Câmpulung Moldovenesc.

Argeșul, la puțin peste o oră de București

Județul Argeș contează, la rândul său, pe faptul că se află aproape de București și că poate fi accesat rapid pe autostradă, pentru a aduce turiști români și străini.

Reprezentanta regiunii, Roxana Stoenescu, a explicat că drumul pe autostradă durează ceva mai mult de o oră.

Odată ajunși în Argeș, vizitatorii pot merge la Muzeul Golești, unde satul tradițional românesc se întinde pe 14 hectare, la Cetatea Poenari, la Barajul Vidraru și la Mănăstirea de la Curtea de Argeș.

Doar doi din zece turiști sunt străini

Cât de greu reușește sectorul să aducă vizitatori de peste hotare se vede și în datele statistice, conform aceleiași surse.

Dintre turiștii cazați în România în primele nouă luni ale anului, numai doi din zece au fost străini. Aceștia stau, în medie, doar două nopți, iar cei mai mulți vin din Germania, Italia și Statele Unite.

Hotelierii, rezervați în privința promovării

Chiar dacă autoritățile și-au anunțat planurile, operatorii din turismul montan și de pe litoral au îndoieli privind eficiența campaniilor de promovare actuale și cer ca abordarea să fie unitară și profesionistă.

Directorul de hotel Gabriel Roșca a afirmat că promovarea presupune costuri și că ar trebui realizată de profesioniști, eventual chiar de o industrie aflată în maturizare. Turismul este, potrivit acestuia un domeniu în dezvoltare, care nu duce neapărat lipsă de ajutor, însă trebuie sprijinit.

Pe litoral, reprezentanții patronatelor avertizează că atragerea vizitatorilor este împiedicată de absența unei viziuni integrate.