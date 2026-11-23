Președintele american Donald Trump a declarat că este pregătit să reia atacurile împotriva Iranului după Anul Nou dacă nu se ajunge la un acord între Washington și Teheran pentru a pune capăt conflictului.

Trump a recunoscut că discuțiile indirecte dintre cele două națiuni sunt încă în desfășurare, dar i-a descris pe oficialii iranieni drept „dansatori de step profesioniști”.

De asemenea, el a acuzat regimul că a blocat negocierile, declarând pentru Fox News că „vorbesc tot timpul”.

„Tot ce fac este să vorbească, dar totul e o prostie…”, a continuat președintele. „Sunt mai agresivi acum decât înainte de alegeri.”

Avertisment

Trump a spus că speră ca Iranul să nu testeze limitele blocadei navale impuse de armata americană porturilor din apropiere, deoarece, dacă ar face-o, „ar ajunge cu toții pe fundul mării, la fel ca restul marinei”.

Declarația liderului de la Casa Albă survine declarației purtătorului de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei. Acesta a declarat reporterilor că Iranul „va folosi toate instrumentele pentru a confrunta această agresiune americană”, potrivit unei traduceri a Reuters .

„Cu siguranță nu o vom tolera [blocada] și vom folosi toate instrumentele noastre pentru a confrunta această agresiune americană”, a declarat Baghaei. „Blocada navală este considerată o agresiune militară.”

„Dinte pentru dinte”

În ultima săptămână, Iranul și SUA s-au angajat în atacuri de tip „dinte pentru dinte”, în contextul presiunilor interne de a pune capăt conflictului.

Atacurile iraniene au vizat o bază aeriană americană din Kuweit, în timp ce forțele americane au atacat insula Qeshm din Teheran, din Strâmtoarea Ormuz, marți, după o perioadă neoficială de liniște de aproximativ două luni.

Republicanii din Senat au reușit să respingă o rezoluție care i-ar fi cerut lui Trump să pună capăt ostilităților din Orientul Mijlociu, deși Partidul Republican este pe cale să-și piardă majoritățile din Congres în noul an.

Iranul se luptă, de asemenea, să-și mențină efortul de război, deoarece se confruntă cu dificultăți în finanțarea atacurilor sale din cauza greutății economice a blocadei americane.