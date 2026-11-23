Prezentă la eveniment, Natalia Intotero a fost prezentată de sindicalistul uzinei Dacia drept „Natalia Intertoto”.

Denumirea amintește de fosta competiție europeană de fotbal Cupa UEFA Intertoto.

Acest moment stânjenitor s-a petrecut chiar când ministra mediului se pregătea să urce pe scenă pentru a-și ține discursul.

„Natalia Intertoto”, la evenimentul Dacia

„Știm că doamna ministru are un program foarte încărcat și, în deschidere, o s-o invit la microfon pe doamna ministru al Mediului, doamna Natalia Intertoto. Vă rog! Aveți cuvântul”, a prezentat-o pe ministră liderul de sindicat al Dacia-Mioveni, potrivit Euronews.ro.

Reprezentantul Dacia, fără să-și dea seama, a folosit în prezentarea sa un termen cunoscut, mai degrabă, de microbiști.

Ce este Cupa UEFA Intertoto

Cupa Intertoto UEFA este o fostă competiție de fotbal intercluburi. S-a organizat între 1995 și 2008 sub umbrela UEFA.

Cupa Intertoto UEFA a reprezentat a treia competiție ca importanță, după Liga Campionilor și Cupa UEFA.

Ceea ce o deosebea de celelalte competiții era faptul că se organiza vara, în pauza dintre sezoanele fotbalistice. Scopul său era acela de a le asigura echipelor care nu se calificau la principalele întreceri o șansă de a ajunge în Cupa UEFA.

În 2008, această competiție a fost desființată, în contextul în care Cupa UEFA s-a transformat în Europa League.