„Singurii care pot răsturna Guvernul Niculescu sunt pesediştii. Apoi rămânem în criză. Depinde de foarte multe lucruri. Eu cred că PSD, dacă este un partid raţional, îşi asumă guvernarea până la capăt. Acesta este un guvern care nu poate, teoretic, fi răsturnat. Poate fi răsturnat doar dacă este provocată o astfel de situaţie. Cu o reformă administrativă pe care preşedintele are obligaţia să o medieze, pentru că este rolul său de mediator”, a explicat Cristian Pîrvulescu luni seara, în emisiunea „Prima Pagină” by Cotidianul, la Prima News.

Pîrvulescu a făcut referire şi la reforma administrativ teritorială, propusă de PSD, precizând că preşedintele Nicuşor Dan ar trebui să îşi asume rolul de mediator în acest caz.

PSD a pus în transparenţă publică proiectul privind comasarea voluntară a localităţilor mici. Sorin Grindeanu a anunţat că va începe un turneu în ţară, prima întâlnire fiind programată la Suceava, pentru discuţii cu primarii şi cetăţenii. Propunerea prevede reducerea cu 50% a impozitelor pe case şi terenuri timp de cinci ani şi minimum patru milioane de lei pentru investiţii în fiecare localitate beneficiară. PSD ia în calcul şi un referendum naţional privind reducerea numărului de judeţe.

„E o propunere, adică să avem opt judeţe mari. Mie mi se pare puţin cam mult opt, dar undeva între opt şi 15, introducând acest criteriu al demografiei, aproximativ un milion de locuitori pe judeţ. Şi am văzut că dispare numele judeţului, ceea ce nu-i adevărat. N-am văzut opinii foarte virulente din partea preşedinţilor de consilii judeţene, pentru că ştiu şi ei că, în bătălia cu celelalte voievodate, regiuni sau provincii, au nevoie de acest indicator demografic. Suntem în contratimp. Trebuie adoptată legislaţia cu un an înainte de alegerile locale, care pot fi în iunie anul viitor, în 2028”, a spus vicepreşedintele PSD, Dragoş Benea, cel care se ocupă de coordonarea proiectului de reorganizare.