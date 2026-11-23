Echipajul medical a preluat copilul de la locuința familiei, unde mama aștepta ambulanța cu cel mic în brațe.

Necropsia urmează să stabilească adevărata cauză a decesului. Primele verificări evidențiază faptul că nu sunt urme de violență pe corpul copilului.

Bebeluș de opt luni, mort în ambulanță

„La data de 22 noiembrie 2026, în jurul orei 06:22, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu au fost sesizaţi prin apel 112 de către dispeceratul unei unităţi medicale din municipiu, cu privire la decesul unui minor în vârstă de 8 luni, în timp ce se afla într-o ambulanţă, pe rampa unităţii medicale. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, care au efectuat cercetarea la faţa locului, iar în urma examinării vizuale a corpului minorului nu au fost identificate urme vizibile de violenţă la nivelul capului, trunchiului sau membrelor”, informează reprezentanţii Poliţiei judeţene Gorj.

Potrivit News.ro, părinții au sunat la 112 solicitând o ambulanță și explicând faptul că cel mic este inert și nu reacționează.

Văzând starea gravă a bebelușului, echipajul medical a decis să îl preia imediat, iar în autospecială cadrele medicale au constatat că băiețelul nu este conștient și nu respiră, motiv pentru care au început manevre de resuscitare, folosind ventilaţie pe mască şi balon şi aplicând compresii toracice. În momentul în care ambulanța a ajuns la spital, bebeluşul prezenta rigiditate cadaverică, fiind declarat decesul.

Cine a participat la caz

La caz a fost trimis echipajul cu asistenţi medicali pentru că cel cu medic transfera o pacientă cu insuficienţă respiratorie de la Spitalul din Motru la Târgu Jiu.

Trupul neînsufleţit al copilului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

Poliţiştii fac cercetări în cadrul unui dosar penal de ucidere din culpă, ancheta fiind continuată sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.