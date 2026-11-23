Rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești primește din nou țiței de la Oil Terminal, după ce alimentarea a fost întreruptă timp de două zile. Pomparea a fost reluată luni, 23 noiembrie, în urma unei ședințe desfășurate la Ministerul Energiei. Situația devenise critică, după ce reprezentanții rafinăriei avertizaseră că rezervele de materie primă ar mai fi fost suficiente pentru cel mult trei zile de producție.

Președintele Sindicatului Salariaților din Petrotel-Lukoil, Adrian Negoiță, a confirmat că transferul de țiței a fost reluat luni, la ora 13:45. Decizia vine după un weekend tensionat, în care conducerea rafinăriei și reprezentanții angajaților au atras atenția că o nouă oprire a activității ar putea avea consecințe economice importante, scrie Antena 3 CNN.

Pomparea țițeiului, oprită după numai două ore

Problemele au început sâmbătă, 21 noiembrie, când transferul de țiței din depozitele Oil Terminal Constanța către rafinăria Petrotel-Lukoil a fost suspendat după aproximativ două ore de funcționare. Reprezentanții rafinăriei au susținut că nu primiseră inițial o explicație privind întreruperea alimentării.

Contractele necesare pentru transportul materiei prime fuseseră deja încheiate cu Oil Terminal și CONPET, iar plățile în avans ar fi fost efectuate. În aceste condiții, sindicatul a cerut intervenția urgentă a autorităților, avertizând că întreruperea prelungită a transportului ar putea determina oprirea instalațiilor.

La momentul respectiv, rafinăria dispunea de aproximativ 23.000 de tone de țiței, cantitate estimată ca fiind suficientă pentru cel mult trei zile de funcționare. În mod normal, prin sistemul de transport pot ajunge la unitatea din Ploiești aproximativ 10.000 de tone de țiței zilnic.

Rafinăria fusese repornită după 13 luni de pauză

Întreruperea a avut loc într-un moment delicat pentru Petrotel-Lukoil. Unitatea își reluase recent producția, după o perioadă de aproximativ 13 luni în care activitatea de rafinare fusese suspendată.

Înaintea repornirii, echipele tehnice au lucrat timp de aproximativ o lună pentru verificarea instalațiilor și pregătirea procesului de producție. Revenirea în activitate era considerată esențială pentru redresarea economică a companiei, aflată în procedură de insolvență.

O nouă oprire, la numai câteva zile după reluarea producției, ar fi putut afecta planurile de reorganizare, relațiile comerciale și situația angajaților. Sindicaliștii au avertizat că lipsa unei soluții rapide ar putea declanșa proteste.

De ce este importantă rafinăria Petrotel-Lukoil

Petrotel-Lukoil este a treia mare rafinărie din România, după Petromidia și Petrobrazi. Unitatea din Ploiești reprezintă aproximativ 20% din capacitatea națională de rafinare. Activitatea acesteia are un rol important în producția internă de carburanți și în funcționarea lanțului de aprovizionare cu produse petroliere.

Pentru transportul materiei prime, rafinăria depinde de colaborarea cu Oil Terminal, operatorul care gestionează infrastructura de recepție și depozitare din Portul Constanța, și CONPET, compania care operează sistemul național de conducte petroliere.