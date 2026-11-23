Călin Georgescu a făcut primele declarații luni, 23 noiembrie, după ce a părăsit Arestul Central al Poliției Capitalei, unde a petrecut aproape două luni. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost întâmpinat de sute de susținători, cărora le-a transmis un mesaj despre libertate, credință și familie. Georgescu nu i-a uitat nici pe cei pe care îi consideră adversarii săi, cărora le-a adresat mulțumiri într-un discurs cu accente religioase.

„Nu am fost în arest, s-a închis doar ușa după mine. Dumnezeu m-a născut un om liber și liber voi rămâne, și acum, și în viața cealaltă”, a declarat Călin Georgescu în fața jurnaliștilor, potrivit News.ro.

Fostul candidat a continuat cu un mesaj religios, în care i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru perioada pe care a traversat-o. „Flacăra gândului meu spune așa: Slavă lui Dumnezeu pentru toate, mare este numele Sfintei Treimi.”

Călin Georgescu le-a mulțumit soției și copiilor

În discursul susținut după eliberarea din arestul preventiv, Georgescu a vorbit și despre sprijinul primit din partea familiei. Acesta a transmis un mesaj special soției și celor trei fii, despre care a spus că i-au fost alături în ultimele două luni.

„Vreau să mulțumesc în primul rând familiei mele, care a stat lângă mine în toată această perioadă. Mulțumesc celor trei băieți ai mei, care s-au purtat cu mare demnitate. Mulțumesc soției mele, a cărei dârzenie, tenacitate și demnitate au făcut înconjurul lumii”, a afirmat Georgescu.

Mesaj pentru susținători: „M-am hrănit cu iubirea voastră”

Georgescu s-a adresat apoi celor care l-au susținut în perioada în care s-a aflat în arest preventiv. El a afirmat că rugăciunile și mesajele primite au reprezentat o sursă de sprijin în ultimele săptămâni.

„Mulțumesc poporului român pentru rugăciunile voastre. M-am hrănit cu iubirea voastră și cu pâinea lacrimilor voastre.”

Georgescu, mesaj pentru cei care l-ar fi trădat

Călin Georgescu a făcut referire și la persoanele pe care le consideră adversari sau care, în opinia sa, l-au trădat. Fără să ofere nume sau alte detalii, fostul candidat a transmis un mesaj în care a folosit termeni duri la adresa acestora.

„Aș dori să mulțumesc vrăjmașilor mei, iudelor care au fost în jurul meu, celor lași care m-au trădat la prima cântare de cocoș. Le mulțumesc tuturor”, a declarat Georgescu.

Călin Georgescu, plasat în arest la domiciliu

Declarațiile au venit după ce Curtea de Apel București a respins, ca nefondată, contestația depusă de procurorii DIICOT împotriva deciziei de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Instanța a menținut astfel măsura arestului la domiciliu, iar fostul candidat a putut părăsi Arestul Central al Poliției Capitalei.

Georgescu urmează să poarte o brățară de monitorizare electronică. La ieșirea din arest, Georgescu a fost întâmpinat de numeroși susținători, care i-au scandat numele.