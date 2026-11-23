Teama de război, instabilitatea politică și nesiguranța financiară îi determină pe unii ieșeni să amâne decizii importante, precum cumpărarea unei locuințe, întemeierea unei familii sau plecarea din țară. Psihologii din Iași spun că aceste îngrijorări apar tot mai des în discuțiile cu pacienții și pot duce la anxietate, insomnii sau izolare socială.

Cristian Grigore, psiholog clinician la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași, spune că a observat o creștere a numărului de persoane preocupate de posibilitatea izbucnirii unui război și de incertitudinea privind viitorul, scrie Ziarul de Iași.

„Devin mult mai reticenți, spre exemplu, să achiziționeze o casă, să facă un copil sau să rămână în țară, iar aceste trăiri anxioase, care devin tot mai intense, pot să ducă treptat și la apariția stărilor de depresie. Deci, practic, se instalează o gândire prăpăstioasă și sunt nesiguri cu privire la deciziile legate de viitor. Dar, pe lângă această gândire prăpăstioasă, apare și un tipar de gândire extremă, o gândire de tip alb sau negru, totul sau nimic, o gândire dusă ori la o extremă, ori la cealaltă”, a explicat Cristian Grigore.

Nesiguranța financiară și instabilitatea politică, alte motive de îngrijorare

Psihologul Irina Mitrea, de la aceeași instituție, confirmă că frica de război apare tot mai des în discuțiile cu pacienții. Totuși, aceasta spune că problemele economice și teama de pierdere a locului de muncă reprezintă unele dintre cele mai mari preocupări. Potrivit specialistei, incertitudinea acumulată în perioada pandemiei continuă să influențeze felul în care oamenii reacționează la evenimentele actuale.

„Oamenii au început să vorbească din ce în ce mai des. Sunt din ce în ce mai mulți oameni cu frica de război și cu nesiguranța asta financiară, nesiguranța locurilor de muncă, nesiguranța vizavi de toți și toate. Cel mai mult îi sperie incertitudinea economică, care vine la pachet cu incertitudinea locurilor de muncă și cu nesiguranța financiară”, a precizat Irina Mitrea.

Psihologul clinician Cătălin Luca observă însă o schimbare în preocupările persoanelor care îi trec pragul cabinetului. Dacă la începutul războiului din Ucraina conflictul era adus frecvent în discuție, în prezent atenția s-a mutat mai mult asupra situației politice din România. Radicalizarea societății, tensiunile politice și incertitudinea privind direcția țării provoacă neliniște, mai ales în rândul persoanelor care se confruntă deja cu dificultăți personale.

„În schimb, ceea ce observ mult mai frecvent în ultima perioadă este o anxietate legată de climatul socio-politic intern și de gradul ridicat de incertitudine pe care acesta îl generează. Oamenii nu aduc în discuție politica la nivel de doctrină, ci la nivel de impact asupra siguranței lor personale și a viitorului lor”, a explicat Cătălin Luca.

Verificarea obsesivă a știrilor poate agrava anxietatea

Specialiștii atrag atenția că urmărirea permanentă a știrilor poate transforma o îngrijorare temporară într-o stare continuă de neliniște. Potrivit lui Cătălin Luca, oamenii caută informații pentru a simți că dețin controlul asupra situației. În realitate, expunerea repetată la știri alarmante poate avea efectul opus.

„Din perspectivă psihologică, există o iluzie a controlului prin verificarea știrilor. Atunci când apare o incertitudine majoră, creierul caută informație ca mecanism de apărare – pornim de la ideea că, dacă știm tot ce se întâmplă în timp real, suntem mai pregătiți și mai în siguranță. Problema este că expunerea repetată la fluxuri de știri alarmiste sau la dezbateri polarizate menține sistemul nervos într-o stare de alertă, fără a oferi și o soluție concretă, deoarece individul nu poate influența cursul evenimentelor geopolitice”, a specificat acesta.

În unele cazuri, această stare se manifestă prin atacuri de panică, dificultăți de concentrare sau pierderea interesului pentru activitățile obișnuite.

Cristian Grigore spune că tulburările de somn sunt printre problemele întâlnite la persoanele afectate de asemenea temeri.

„Sunt persoane care adorm mult mai dificil decât de obicei, se trezesc de mai multe ori în timpul nopții sau se trezesc matinal, la orele 3–4, și nu mai pot adormi”, a punctat psihologul.

La rândul său, Irina Mitrea avertizează că anxietatea poate afecta inclusiv alimentația și relațiile sociale. Unele persoane ajung să construiască scenarii negative despre viitor și să se îndepărteze de familie sau prieteni.

Ce recomandă psihologii pentru gestionarea fricii

Cristian Grigore consideră că oamenii ar trebui să se concentreze asupra aspectelor pe care le pot controla, în loc să anticipeze permanent scenarii negative.

„Noi nu putem să controlăm perspectiva războiului, dar putem să ne gestionăm emoțiile în acele momente, încât să nu fim copleșiți de ele. Dacă noi astăzi suntem capabili să gestionăm stările, situațiile imprevizibile din viața de zi cu zi, crește mult probabilitatea ca, într-o situație de criză, să învățăm să o gestionăm”, a specificat specialistul.

În situațiile în care teama nu dispare și afectează activitatea profesională sau relațiile personale, psihologii recomandă solicitarea ajutorului de specialitate.