Una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice de iarnă din România revine în sezonul 2026-2027. Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac va fi construit din nou, după ce anul trecut proiectul a fost anulat din cauza temperaturilor neobișnuit de ridicate. Organizatorii au anunțat că pregătirile vor începe în funcție de condițiile meteorologice.

Hotelul de Gheață, amplasat la peste 2.000 de metri altitudine, în Munții Făgăraș, urmează să fie ridicat în apropierea cabanei Bâlea Lac.

Organizatorii au confirmat reluarea proiectului, însă au precizat că lucrările depind de evoluția vremii și de temperaturile din zonă. Turiștii sunt invitați să viziteze construcția în perioada sărbătorilor de iarnă. Deocamdată, nu a fost comunicată o dată exactă pentru finalizarea hotelului și nici momentul în care vor putea fi făcute rezervări pentru cazare.

Temperaturile ridicate au blocat proiectul anul trecut

În sezonul trecut, Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac nu a mai putut fi construit, deoarece temperaturile au fost prea ridicate pentru realizarea unei structuri sigure.

A fost prima suspendare a proiectului după perioada pandemiei de COVID-19. Construcția este una neobișnuită, deoarece materialele folosite provin direct din natură. Pentru realizarea hotelului sunt necesare blocuri masive de gheață, tăiate din stratul format la suprafața lacului Bâlea.

Acestea sunt transportate și așezate astfel încât să formeze pereții și încăperile hotelului. Blocurile sunt îmbinate cu ajutorul unui amestec de zăpadă și apă, care îngheață și contribuie la stabilitatea construcției. Din acest motiv, temperaturile scăzute reprezintă o condiție esențială pentru realizarea proiectului.

Cum arată camerele Hotelului de Gheață

Hotelul de Gheață de la Bâlea Lac are o tradiție de aproximativ două decenii și a devenit una dintre atracțiile turistice cunoscute ale județului Sibiu. Camerele sunt amenajate în interiorul unor construcții din gheață și zăpadă, cu forme asemănătoare igluurilor. Paturile sunt realizate pe suporturi de gheață, iar turiștii beneficiază de saltele și materiale termoizolante pentru a putea petrece noaptea în condiții de frig.

Fiecare ediție a hotelului a avut o tematică proprie, reflectată în decorurile și sculpturile realizate în interior. În ediția din 2024, tema a fost dedicată muzicii clasice internaționale, iar camerele au primit numele unor compozitori și dirijori celebri. În trecut, hotelul a inclus și spații destinate servirii băuturilor sau organizării unor evenimente.

Cât costa o noapte de cazare

În iarna anului 2024, prețul unei nopți de cazare varia între 100 și 150 de euro, în funcție de cameră și de tematica aleasă. Pentru sezonul 2026-2027, organizatorii nu au anunțat încă tarifele și nici numărul camerelor care vor fi disponibile.

De-a lungul anilor, Hotelul de Gheață a atras mii de vizitatori din România și din străinătate, interesați atât de arhitectura construcției, cât și de experiența unei nopți petrecute într-o cameră realizată din gheață.