Direcția Națională Anticorupție (DNA) a publicat luni, 23 noiembrie 2026, bilanțul primelor șase luni ale noului mandat, aferent perioadei aprilie–noiembrie 2026. Raportul, intitulat „Pe urma banilor. Cum funcționează corupția și cum o combatem”, prezintă rezultatele instituției conduse de Viorel Cerbu, reorganizarea internă și noile metode de anchetă.

Rapoartele de activitate ale DNA și Parchetului General vin după declarațiile recente ale președintelui Nicușor Dan. Întrebat într-o conferință de presă de G4Media dacă este mulțumit de activitatea șefilor de parchete numiți la propunerea ministrului Justiției, Radu Marinescu, președintele a spus că își consideră alegerile bune și crede „intuitiv” că există o dinamizare a activității parchetelor.

Secțiile centrale se comasează, iar conducerea se unifică

Principala schimbare administrativă anunțată de DNA este fuziunea celor două secții de urmărire penală de la nivel central într-o singură Secție de urmărire penală, organizată în servicii specializate pe domenii de activitate.

„Prin comasare, conducerea se unifică: în locul a doi procurori-șefi de secție și doi adjuncți, noua secție are un singur procuror-șef și un singur adjunct, iar toată activitatea de urmărire penală de la nivel central e coordonată unitar. Rezultatul așteptat: mai puține documente și ordine interne, evitarea suprapunerilor în dosare, raportare centralizată, fără rapoarte paralele sau date care nu se potrivesc”, se arată în raportul DNA.

Procurorii, polițiștii judiciari și grefierii vor forma un singur corp. Procurorul-șef al secției va putea muta rapid personalul către liniile de activitate suprasolicitate, fără proceduri birocratice între secții. De asemenea, DNA va lucra în echipe mixte, care reunesc procurori specializați în dosare cu probleme juridice complexe și procurori cu experiență în tactica de urmărire penală și tehnicile speciale de investigare.

Cifrele primelor șase luni: 47 de dosare pe procuror și 383 de milioane de lei blocați

În perioada aprilie–noiembrie 2026, o medie de 98 de procurori a lucrat pe 4.603 dosare, dintre care 1.315 au fost soluționate, restul aflate încă în lucru. Încărcătura medie a ajuns la aproape 47 de dosare pe procuror.

În același interval, DNA a trimis în judecată aproximativ 270 de inculpați, prin rechizitorii sau acorduri de recunoaștere a vinovăției. Procurorii de ședință au avut 5.042 de participări în instanțe, în 2.780 de cauze, iar judecătorii au condamnat 165 de inculpați din dosarele DNA, în general din cauze trimise în judecată în anii anteriori.

Pe componenta financiară, procurorii au dispus măsuri asigurătorii prin sechestre și popriri în valoare de peste 383 de milioane de lei. Suma depășește cu peste 100 de milioane de lei bugetul anual de funcționare al instituției. În dosarele închise definitiv în această perioadă, instanțele au dispus confiscarea a circa 86 de milioane de lei și despăgubiri de aproximativ 265 de milioane de lei. DNA subliniază însă că măsurile asigurătorii nu reprezintă bani încasați, iar executarea efectivă a hotărârilor definitive nu intră în competența direcției.

Investigații financiare din prima zi și flagrante cu GPS

Conducerea DNA arată că majoritatea cauzelor recente nu mai vizează o mită izolată, ci rețele organizate, cu colectori, decidenți și firme sau rude folosite drept paravan.

„Corupția de azi rareori mai arată ca un plic dat pe sub masă. Se ascunde în contracte care par legale, în firme puse pe numele altora și în bani mutați prin mai multe țări. Ca să o dovedim, nu mai este suficient să prindem momentul mitei. Trebuie să reconstituim tot drumul banilor, de la primul transfer până la cel care decide. De aceea, în fiecare anchetă, căutăm banii din prima zi: un dosar câștigat în instanță contează cu adevărat doar dacă banii ajung înapoi acolo unde le era locul, în spitale, în școli, în infrastructură”, a transmis DNA.

În plan procesual, procurorii vor dispune investigații financiare paralele încă din faza urmăririi penale in rem, pentru a pune sechestru pe bunuri înainte ca acestea să fie vândute sau transferate pe numele unor interpuși. Totodată, la negocierea acordurilor de recunoaștere a vinovăției, procurorii vor ține cont dacă inculpatul îl indică pe beneficiarul real și dacă acceptă confiscarea specială sau extinsă a sumelor trecute prin firmele-paravan.

Pentru prinderea rețelelor care operează cu plăți repetate în numerar, DNA mizează pe supravegherea tehnică integrată.

„În schemele cu plăți repetate în numerar, procurorii, pe baza mandatului judecătorului de drepturi și libertăți, combină interceptarea convorbirilor, monitorizarea audio-video și localizarea prin GPS, pentru a interveni exact în momentul remiterii banilor. Dispozitivele ridicate sunt analizate apoi pe baza unui mandat de percheziție informatică”, explică instituția în bilanț.

Inteligența artificială, soluția DNA pentru blocajele din anchete

Ordonanțele de control judiciar vor include, de regulă, interdicția de exercitare a funcției publice și interdicția de comunicare cu subordonații, martorii sau administratorii firmelor-paravan.

Raportul identifică și patru blocaje majore care încetinesc investigațiile: numărul redus de sesizări, folosirea aplicațiilor criptate și a serviciilor cloud de către suspecți, schemele financiare complexe și deficitul de personal. Pentru descifrarea contractelor fictive și a volumului mare de acte contabile, DNA își propune să folosească instrumente de inteligență artificială, capabile să rezume documente, să identifice tranzacții atipice și să reconstituie traseul banilor din mai multe surse.

Dosare la vârful Armatei, Guvernului și în administrația locală

Raportul selectează 18 cauze reprezentative din primele șase luni ale mandatului, cu mențiunea că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.

În zona corupției la nivel înalt, anchetele îl vizează pe șeful Statului Major al Apărării, într-un dosar cu cinci generali suspecți pentru suplimentarea locurilor bugetate la UNEFS București. Au fost trimiși în judecată secretarul general adjunct al Guvernului și un lider județean de partid din Vaslui, acuzați de folosirea influenței politice pentru despăgubiri de circa 13 milioane de lei destinate unei firme avicole, precum și un fost secretar de stat din Ministerul Agriculturii, acuzat de fraudarea unui transfer de personal.

Pe listă mai apar actualul primar general al Capitalei, inculpat pentru luare de mită în valoare de 102.000 de euro și 2.000 de lei sub formă de servicii de campanie electorală, primite în schimbul unei autorizații de construire pe vremea când conducea Sectorul 6, și primarul municipiului Iași, cercetat alături de nouă funcționari pentru plata din bugetul local a 542 de tone de păcură nelivrate, cu un prejudiciu estimat de peste două milioane de lei.

Anchete în industria de apărare, vămi, sănătate și evaziune fiscală

În industria de apărare, 12 inculpați, dintre care șase directori ai uzinelor Romarm din București și Plopeni, sunt cercetați pentru mită în achiziții, dosar în care procurorii au pus sechestru inclusiv pe ceasuri Patek Philippe și Rolex. Separat, DNA derulează o echipă comună de anchetă cu Regatul Unit și Norvegia pentru presupuse fraude în servicii portuare destinate navelor militare NATO, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 700.000 de lire sterline.

Alte dosare de amploare vizează corupția la frontieră, cu 49 de inculpați și 96 de percheziții la Halmeu, unde de la un singur șef de structură s-au ridicat peste 300.000 de euro, rețelele de mită pentru permise auto din Ilfov și Neamț și dosarul Autorității Rutiere Române, cu 21 de inculpați, inclusiv directorul general, și peste 523.000 de euro în numerar găsiți la percheziții.

Raportul include și anchete din sănătate, educație, jocuri de noroc, mediul privat și evaziune fiscală: 18 inculpați la Facultatea de Medicină din Constanța pentru mită la examenele de anatomie, trei medici chirurgi de la Spitalul Militar Constanța, șase inculpați de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, o mită de 450.000 de euro mascată ca „comision de succes” de 2% într-un proiect privat de stocare a energiei, dar și dosare de evaziune în reciclarea deșeurilor metalice (prejudiciu de 14,8 milioane de lei), pază și protecție (26,4 milioane de lei) și servicii de curierat prin platforme online cu firme-fantomă (50 de milioane de lei).

Întregul raport, aici.