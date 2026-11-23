Concertul susținut de rapperul Don Toliver a fost întrerupt brusc. Mii de persoane au fost evacuate din arena Co-op Live din Manchester după ce o substanță necunoscută a fost eliberată în timpul spectacolului. Peste 50 de spectatori au acuzat probleme respiratorii și iritații ale ochilor, iar o persoană a ajuns la spital.

Incidentul s-a produs duminică, 22 noiembrie, în jurul orei locale 22:00, spre finalul concertului. Un nor de fum s-a răspândit în mulțime.

Inițial, poliția a transmis că ar fi fost vorba despre gaze lacrimogene, însă ulterior autoritățile au precizat că substanța nu a fost încă identificată. Serviciul de Ambulanță a anunțat că peste 50 de persoane au solicitat ajutor medical.

Spectatorii acuză lipsa măsurilor de securitate

Mai mulți participanți au criticat modul în care personalul arenei a gestionat situația. Un martor a declarat că evacuarea a fost haotică și că verificările de securitate de la intrare nu au fost suficient de riguroase. Persoana a susținut că, în momentul producerii incidentului, angajații le-au comunicat spectatorilor că artistul luase o pauză, fără să ofere explicații despre situația din arenă.

Altcineva a povestit că fiul ei își sărbătorea împlinirea vârstei de 17 ani alături de prieteni, la concert. Femeia a trecut prin momente de panică după ce nu a mai reușit să îl contacteze.

Reprezentanții Co-op Live nu au răspuns întrebărilor CNN privind măsurile de securitate aplicate în seara concertului. Aceștia au transmis însă că lucrează împreună cu poliția pentru a stabili cauza incidentului.