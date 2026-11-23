Ninsorile abundente au dus la închiderea unui nou sector de drum de pe Transalpina, una dintre cele mai spectaculoase șosele montane din România. Circulația rutieră a fost oprită luni, 23 noiembrie, între Obârșia Lotrului și Curpăt, din cauza zăpezii și a condițiilor meteorologice nefavorabile. Autoritățile avertizează că șoferii care ignoră restricțiile riscă să rămână blocați într-o zonă fără semnal la telefon.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, restricția a intrat în vigoare la ora 10:30 și vizează DN 67C, între kilometrii 61+000 și 79+000. Măsura a fost luată pentru protejarea participanților la trafic și va rămâne în vigoare până când vremea va permite circulația în condiții de siguranță.

Pericol pentru șoferi. Zona nu are semnal GSM

Reprezentanții DRDP Craiova atrag atenția că sectorul închis prezintă numeroase riscuri, în special în condiții de ninsoare abundentă. Drumul traversează o zonă montană cu pante abrupte și curbe periculoase. În plus, lipsa semnalului GSM poate îngreuna solicitarea ajutorului în cazul în care un autovehicul rămâne blocat.

Autoritățile precizează că tronsonul este încadrat în clasa a IV-a de viabilitate, iar în zona afectată nu există locuințe sau alte imobile locuite. Din acest motiv, accesul pe sectorul respectiv este interzis, iar șoferii sunt sfătuiți să nu încerce să treacă de restricțiile impuse.

Când vor începe lucrările de deszăpezire

Drumarii vor relua intervențiile pentru îndepărtarea zăpezii imediat ce precipitațiile se vor opri și condițiile meteorologice vor permite desfășurarea lucrărilor în siguranță. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat o dată exactă pentru redeschiderea sectorului dintre Obârșia Lotrului și Curpăt.

Șoferii care intenționează să călătorească în zonele montane sunt sfătuiți să verifice situația drumurilor înainte de plecare și să respecte indicatoarele care semnalizează restricțiile de circulație.

Totodată, conducătorilor auto li se recomandă să folosească anvelope corespunzătoare condițiilor de iarnă și să aibă în mașină echipamente care pot fi utile în cazul unor situații neprevăzute.

Transalpina, afectată și de ninsorile din octombrie

Nu este prima restricție impusă în această toamnă pe Transalpina. La 31 octombrie, autoritățile au închis circulația între Rânca și Obârșia Lotrului, pe tronsonul cuprins între kilometrii 34+800 și 59+800, tot din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Astfel, șoferii nu mai pot traversa șoseaua pe sectoarele montane afectate de restricții.

Probleme similare au fost înregistrate și pe Transfăgărășan. La sfârșitul lunii octombrie, circulația a fost închisă între Piscu Negru și Bâlea Cascadă, din cauza vremii nefavorabile.

Transalpina, cunoscută și sub numele de Drumul Regelui, traversează Munții Parâng și face legătura între Novaci, județul Gorj, și Sebeș, județul Alba. Șoseaua ajunge la o altitudine de aproximativ 2.145 de metri în Pasul Urdele, fiind cel mai înalt drum rutier din România.