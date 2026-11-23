Fosta ministră a Mediului, Diana Buzoianu, acuză că arbori sănătoși din Parcul Național Cheile Nerei au fost marcați pentru tăiere, sub pretextul că ar fi uscați. Potrivit deputatei USR, la licitația pentru exploatarea lemnului au participat două firme administrate de un tată și fiul său, ambii având legături de familie, prin alianță, cu Alfred Simonis, președintele PSD al CJ Timiș. Buzoianu susține că licitația a fost anulată, iar tăierile au fost oprite.

Diana Buzoianu a vizitat județul Caraș-Severin, alături de deputatul USR Andrei Plujar. Cei doi au mers în Parcul Național Cheile Nerei, unde, potrivit fostei ministre, au descoperit arbori sănătoși marcați pentru exploatare.

„Am descoperit acolo arbori perfect sănătoși marcați, la comanda PSD, să fie tăiați sub pretextul că erau uscați. Deci, într-un parc național, o comoară națională, PSD a zis că face o mică afacere”, a scris deputata USR pe Facebook.

Potrivit acesteia, la licitație s-au înscris doar două societăți, iar diferența dintre ofertele lor a fost de un singur leu. Verificările făcute ulterior ar fi arătat că firmele erau administrate de persoane din aceeași familie.

„Și am descoperit cum se truchează licitații. Firma ,,câștigătoare” era a tatălui. Firma ,,pierzătoare” era a fiului. Nu e glumă. Și ca să fie totul și mai absurd: e vorba de oameni foarte apropriați de președintele PSD al Consiliului Județean PSD, Alfred Simonis”, a transmis Diana Buzoianu.

Cele două firme ar fi administrate de unchiul și vărul prin alianță ai lui Alfred Simonis. Licitația a fost organizată pentru exploatarea lemnului din păduri aflate în proprietatea Primăriei Lăpușnicu Mare, condusă de PSD.

Buzoianu spune că tăierile au fost oprite și atacă PSD

Fosta ministră a Mediului susține că intervenția autorităților a dus la oprirea exploatării. Licitația ar fi fost anulată în urma controalelor efectuate de Garda Forestieră. Buzoianu consideră că situația din Cheile Nerei arată cum ar putea fi folosite resursele naturale pentru a aduce câștiguri unor persoane apropiate de liderii politici.

„Așa se fac banii pentru blănurile de șinșilă. Din păduri sănătoase tăiate cu hârtii acoperitoare. Acum au fost oprite tăierile ilegale. Dar cât sunt ei la masa deciziei, în fiecare zi vor încerca alte și alte scheme. În 2028 putem da o guvernare fără PSD!”, a scris aceasta.

Deputata USR a criticat și PSD pentru îndepărtarea partidului său de la guvernare. Ea a transmis că trecerea în opoziție nu va împiedica USR să continue verificările și să facă publice neregulile pe care susține că le descoperă.

„Am spus și o să repet până vor înțelege: vom merge prin toată țara. Și vom pune reflectorul pe toate problemele pe care ei au încercat să le ascundă”, a transmis Diana Buzoianu.