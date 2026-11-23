Trenul lui Ceaușescu, care trebuia să ofere condiții de lux și siguranță, avea probleme tehnice grave. În cabine intra apa, instalațiile se defectau, iar muncitorii erau puși să ascundă scurgerile de ulei de ochii inspectorilor. Dezvăluirile apar în documente din arhiva fostei Securități, publicate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Garnitura prezidențială, destinată deplasărilor liderului comunist și ale apropiaților săi, a fost construită la Întreprinderea de Vagoane Arad. Proiectul a început în 1968, iar trenul trebuia finalizat până la sfârșitul anului 1973. A fost pus în funcțiune abia în 1982. Trenul a fost contruit special pentru Nicoale Ceaușescu.

Ploua în cabine, iar murdăria ajungea în bideuri

O notă întocmită în 1975, după testarea garniturii, prezintă numeroase defecțiuni. Problemele afectau atât instalațiile tehnice, cât și confortul pasagerilor. Într-unul dintre vagoanele-salon, apa pătrundea prin sistemul de aerisire al plafonului. În alt vagon, murdăria se scurgea direct în bideurile din băi.

Nici dormitoarele principale nu ofereau confortul așteptat. Saltelele și tapițeria erau pătate, paturile prea înguste, iar mobilierul incomod. În plus, instalațiile de apă produceau zgomote puternice, iar suspensiile provocau mișcări neobișnuite în timpul deplasării. Documentele consemnează și probleme la sistemele electrice, la climatizare și la etanșarea vagoanelor. Prin unele spații pătrundeau apa și zăpada.

În vagonul destinat alimentării cu energie electrică au fost identificate inclusiv pierderi de motorină. Deficiențele afectau funcționarea unor echipamente esențiale pentru întreaga garnitură.

Scurgerile de ulei, ascunse de inspectori cu o cârpă

Un episod din decembrie 1977 arată cum erau tratate anumite probleme tehnice. Un vagon guvernamental fusese trimis la revizie în Arad. La verificarea finală, inspectorii au descoperit nereguli la sistemul de suspensie și la tampoane.

Reprezentanții Controlului Tehnic de Calitate și ai CFR au refuzat să autorizeze plecarea vagonului. Cu toate acestea, doi ingineri și-au asumat răspunderea pentru trimiterea lui în circulație. În același vagon exista și o scurgere de ulei la compresor, care nu fusese reparată corespunzător.

În locul remedierii complete, muncitorilor li s-a cerut să improvizeze un dispozitiv dintr-o sârmă înfășurată într-o cârpă. Cu ajutorul acestuia trebuiau să șteargă periodic uleiul, fără ca inspectorii să observe problema. Episodul este consemnat într-o notă informativă păstrată în arhivele Securității.

Luxul cerut de Ceaușescu contrasta cu problemele tehnice

Deși trenul avea numeroase defecțiuni, amenajările interioare trebuiau să răspundă unor cerințe speciale de confort. Documentele menționează solicitări pentru montarea unor măsuțe rabatabile destinate truselor de bărbierit, suporturi pentru sticle de alcool și spații suplimentare pentru bagaje.

Garnitura prezidențială dispunea de dormitoare, saloane, restaurant, bucătărie și încăperi pentru oficialii care îl însoțeau pe Ceaușescu. Interioarele erau decorate cu materiale costisitoare, mobilier special și finisaje care nu se regăseau în trenurile obișnuite ale românilor. În timp ce populația călătorea frecvent în condiții dificile, conducerea comunistă beneficia de o garnitură construită special pentru deplasările oficiale.

Ce spun documentele despre industria comunistă

CNSAS atrage atenția că problemele trenului prezidențial reflectau deficiențe mai ample ale industriei românești din perioada comunistă. Greșelile de proiectare, piesele defecte și lucrările executate necorespunzător apăreau chiar și într-un proiect destinat celui mai important om din stat.

Unele defecțiuni provocau doar disconfort. Altele puteau afecta siguranța circulației, în special cele legate de echipamentele electrice, suspensii și componentele mecanice. Documentele scot astfel la iveală contrastul dintre imaginea industriei promovate de propaganda comunistă și problemele consemnate chiar de instituțiile regimului.