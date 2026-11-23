În perioada 15 aprilie – 15 octombrie 2026, procurorii Parchetului de pe lângă ÎCCJ și cei ai parchetelor de pe lângă curțile de apel au soluționat 253.031 de dosare penale. Media este de aproape un dosar pe minut. În același interval, 29.813 persoane au fost trimise în judecată, iar 3.750 au fost arestate preventiv. Procurorii au efectuat și 5.084 de percheziții. În vizor s-au aflat și dosare mai vechi de cinci ani. Potrivit raportului, 26.655 de astfel de cauze au fost soluționate în perioada analizată.

În privința infracțiunilor economice, prejudiciile estimate în dosarele de evaziune fiscală au depășit 403 milioane de lei. Sechestrele instituite au acoperit 58% din această valoare. La nivelul tuturor dosarelor soluționate, valoarea bunurilor puse sub sechestru a depășit 861 de milioane de lei.

Totodată, operațiunea JUPITER 5, desfășurată în iunie, în colaborare cu Poliția Română, a vizat 300 de dosare și 403 suspecți. În cadrul acesteia au fost dispuse măsuri asigurătorii de peste 141 de milioane de lei.

Zeci de dosare de femicid și peste 12.000 de ordine de protecție

Raportul prezintă și activitatea procurorilor în cazurile de violență și în cele care implică persoane vulnerabile.

În cele șase luni au fost înregistrate 12.242 de ordine de protecție, dintre care 84% au fost confirmate de procurori. În aceeași perioadă, au fost soluționate 45 de dosare de femicid, iar 29 de persoane au fost trimise în judecată. În cauzele în care au fost implicați autori și victime minore, procurorii au trimis în judecată 2.254 de persoane. Cu toate acestea, Ministerul Public admite că intervenția instituțiilor judiciare în cazurile de violență împotriva femeilor trebuie îmbunătățită.

Din acest motiv, va fi făcută o verificare la nivel național a tuturor soluțiilor de netrimitere în judecată din astfel de dosare. Analiza urmărește identificarea eventualelor greșeli, a diferențelor dintre practicile parchetelor și a situațiilor în care riscurile pentru victime nu au fost evaluate corect.

Corupția din magistratură și violența din școli, printre problemele recunoscute de Ministerul Public

Dincolo de cifrele prezentate, conducerea Ministerului Public identifică cinci domenii în care rezultatele sunt sub nivelul propus.

Este vorba despre investigarea corupției din magistratură, numărul încă ridicat de dosare nesoluționate, gestionarea cazurilor de violență împotriva femeilor, lipsurile în materie de dotări tehnice și criminalistice și combaterea violenței din școli. Pentru această ultimă problemă, instituția anunță că fiecare parchet va desemna un procuror responsabil de cazurile grave de violență din mediul școlar.

De asemenea, audierea elevilor care au fost victime ale violenței va trebui adaptată vârstei lor, astfel încât aceștia să nu fie expuși unor noi traume.

Ministerul Public intenționează să centralizeze la nivel național dosarele care privesc violența școlară și să verifice situațiile în care anchetele înregistrează întârzieri nejustificate.

Procurorul general Cristina Chiriac a declarat că volumul mare de activitate nu poate compensa problemele care persistă în sistem.

„Aceste cifre nu sunt nici un motiv de mândrie, nici o scuză. Sunt punctul de plecare. Vă arătăm unde suntem, ce merge, ce trebuie îmbunătățit sau reparat și unde trebuie să ajungem. Peste 250.000 de dosare soluționate înseamnă enorm de multă muncă, dar stocul este încă mare, corupția din magistratură nu este investigată la nivelul pe care ni l-am propus, iar răspunsul nostru în cazurile de violență împotriva femeilor trebuie să fie mai rapid și mai eficient.”

Cristina Chiriac a subliniat că activitatea procurorilor trebuie evaluată nu doar prin numărul dosarelor închise, ci și prin modul în care sunt soluționate cauzele.

„În spatele fiecărui dosar e un om care așteaptă un răspuns. Pentru el, contează mai puțin câte dosare am soluționat și mai mult dacă al lui a fost tratat corect și la timp. Încrederea în justiție nu se câștigă cu cifre mari, ci cu onestitate. De aceea am ales să spunem deschis și unde nu am reușit, și să ne asumăm public ce vom face până la următorul raport.”

Următorul bilanț al Ministerului Public va fi prezentat în martie 2027. Instituția anunță că va folosi aceiași indicatori pentru a putea compara rezultatele și pentru a evalua progresele înregistrate.