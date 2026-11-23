Compania americană NuScale Power Corporation, listată la bursa din New York (NYSE), a fost dată în judecată într-un nou proces colectiv în Statele Unite. Litigiul civil a fost depus în această lună la un tribunal federal din statul Oregon, potrivit Profit.ro.

Reclamanții sunt investitori care au cumpărat acțiuni NuScale între 27 februarie și 10 septembrie 2026. Aceștia acuză compania și conducerea ei că au încălcat legislația americană a piețelor de capital prin informații false și omisiuni esențiale, care le-au provocat pierderi financiare.

Proiectul de la Doicești, în centrul acuzațiilor

Acesta este al doilea proces de acest tip împotriva NuScale, după cel deschis în februarie 2026. Primul litigiu viza doar proiectul din SUA realizat cu firma ENTRA1, pentru șase centrale nucleare cu o putere totală de până la 6.000 MW și livrare de energie către gigantul de stat Tennessee Valley Authority (TVA).

Noua plângere include explicit și proiectul românesc de la Doicești, pentru o centrală nucleară de 462 MW cu reactoare modulare mici (SMR). Proiectul este dezvoltat de RoPower Nuclear SA, companie deținută în proporții egale de Nuclearelectrica și de firma privată Nova Power&Gas, parte a grupului clujean E-INFRA. În prezent, investiția este suspendată de facto, deoarece NuScale nu a îndeplinit condițiile stabilite de România pentru decizia de investiție.

În plângerea analizată de Profit.ro, investitorii afirmă că pârâții au supraestimat avantajul competitiv al NuScale de „prim intrat pe piață”. Conducerea este acuzată că a prezentat nerealist și capacitatea de a genera venituri din proiectul RoPower sau din colaborarea cu TVA, dar și resursele financiare disponibile ale companiei.

Directorii NuScale, acuzați că au vândut acțiuni de 3,25 milioane de dolari

Pârâți în dosar sunt compania NuScale, directorul general John Hopkins, directorul financiar Robert Hamady, directorul de operațiuni Carl Fisher și directorul comercial Clayton Scott.

Reclamanții susțin că șefii companiei au profitat de prețurile umflate artificial ale titlurilor. În perioada vizată de proces, cei patru executivi au vândut împreună 283.840 de acțiuni ordinare de clasă A și au încasat peste 3,25 milioane de dolari. Astfel, directorul de operațiuni Carl Fisher a vândut 90.245 de acțiuni pentru circa 1,07 milioane de dolari, iar CEO-ul John Hopkins a cedat 82.667 de acțiuni pentru aproximativ 1,01 milioane de dolari. La rândul lor, directorul financiar Robert Hamady a încasat circa 900.000 de dolari pe 88.450 de acțiuni, iar directorul comercial Clayton Scott a vândut 22.478 de acțiuni pentru aproximativ 284.681 de dolari.

Raportul UBS care a prăbușit acțiunile companiei

Plângerea menționează raportul băncii UBS din 11 septembrie 2026. Analiștii au retrogradat atunci recomandarea pentru acțiunile NuScale de la „Neutru” la „Vânzare” și au redus prețul-țintă de la 10 dolari la 6 dolari pe acțiune.

UBS a semnalat pierderea avantajului de pionier al NuScale în fața concurenților, termenul lung de construcție de cinci ani, lipsa angajamentelor ferme din partea clienților și riscul ca TVA să renunțe la colaborare. Banca a făcut trimitere directă la anunțul Nuclearelectrica din 15 iulie 2026, potrivit căruia NuScale nu a îndeplinit mai multe condiții pentru decizia finală de investiție (FID) la RoPower. În evaluarea UBS, blocajul arăta că proiectul are șanse mici să avanseze în etapa pre-EPC.

După publicarea raportului UBS, acțiunile NuScale au pierdut 1,60 dolari pe unitate, adică o scădere de 15,67%. Documentul depus în instanță contrastează această evoluție cu declarațiile optimiste făcute de CEO-ul John Hopkins pe 5 august 2026, în perioada guvernului interimar de la București. Hopkins susținea atunci că firma este pregătită să intre în etapa pre-EPC și estima chiar venituri din proiectul de la Doicești pentru anul viitor, după finalizarea contractelor.

Reacția NuScale: „Ne menținem angajamentul de a avansa”

Contactată de Profit.ro, compania americană a refuzat să comenteze procesul aflat pe rol, dar a transmis că își continuă strategia.

„Nu este neobișnuit ca o companie publică să devină obiectul unor acțiuni în justiție intentate de acționari, iar NuScale nu comentează asupra litigiilor aflate pe rol. NuScale rămâne concentrată pe implementarea strategiei sale de afaceri, în calitate de lider în industrie în domeniul tehnologiei nucleare bazate pe reactoare modulare mici (SMR) și fiind singura companie care deține un proiect aprobat de Comisia de Reglementare Nucleară din SUA. Ne menținem angajamentul de a avansa în implementarea tehnologiei noastre și de a genera valoare pentru clienții, partenerii și părțile noastre interesate”, a transmis compania pentru Profit.ro.

În această lună, conducerea NuScale le-a transmis analiștilor financiari din SUA că a cerut o întâlnire cu noul guvern cu puteri depline de la București, pentru a clarifica soarta proiectului de la Doicești.

„Menținem un dialog constant atât cu RoPower, cât și cu Nuclearelectrica – unul dintre acționarii săi principali. Recent, am transmis o solicitare pentru a mă întâlni cu actuala administrație, în vederea unei mai bune înțelegeri a direcției în care se îndreaptă acest guvern. Așadar, în acest moment, acestea sunt singurele informații pe care le deținem”, a declarat John Hopkins.