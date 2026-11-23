Ștampila din carte nu ține locul facturii

Formula „Are istoric complet de service” e frecventă în anunțuri, însă diferența dintre o carte ștampilată și actele care descriu intervențiile făcute rămâne una importantă, scrie libertatea.ro.

Clubul auto german ADAC atrage atenția că întreținerea consemnată în cartea de service „nu înseamnă că au fost efectuate toate lucrările de întreținere”.

O revizie poate fi confirmată printr-o intrare în carte, dar asta nu dovedește automat că s-au înlocuit și distribuția, lichidul de frână sau uleiul de cutie.

Ce documente merită cerute

Potrivit sursei citate, întrebarea potrivită pentru vânzător este: „Îmi puteți arăta documentele pentru revizii și lucrările importante?”

Cumpărătorul poate solicita

• cartea de service, în cazul mașinilor care au una tipărită;

• un extras din istoricul electronic, dacă reviziile sunt înregistrate digital;

• facturile și actele care descriu operațiunile făcute, mai ales cele pentru distribuție și pentru alte reparații scumpe;

• programul de întreținere valabil pentru motorizarea respectivă, ca să poată compara lucrările efectuate cu cele care erau scadente.

Ce se urmărește pe fiecare document

Pe acte contează data, kilometrajul, datele de identificare ale mașinii și descrierea pieselor și a manoperei.

Dacă factura arată doar cumpărarea unui kit de distribuție, ea confirmă că piesele au fost achiziționate, nu că au ajuns pe mașina în cauză.

La fel, un deviz estimativ consemnează lucrările propuse, care pot să nu fi fost executate. „Distribuția e schimbată”: când, la ce kilometraj și ce anume?

Când vânzătorul susține că distribuția a fost înlocuită, cumpărătorul are nevoie de documentul intervenției.

În varianta ideală, acesta precizează mașina, atelierul, data, kilometrajul și piesele schimbate.

O mențiune vagă precum „schimbat curea” trebuie clarificată, fiindcă nu e același lucru dacă e vorba de cureaua de accesorii sau de cea de distribuție.

Contează și ce a cuprins intervenția. Gates, producător de componente, recomandă ca odată cu cureaua să fie înlocuite și piesele de uzură ale sistemului, inclusiv întinzătoarele și rolele, iar pompa de apă trebuie luată în calcul atunci când e acționată de distribuție.

Lista pieselor necesare depinde însă de motorul respectiv, nu de o regulă valabilă pentru toate mașinile, arată sursa citată.

Fără dovadă, lucrarea rămâne neconfirmată

Lipsa documentului nu înseamnă că proprietarul spune neadevăruri, dar nici nu permite considerarea lucrării ca făcută.

Soluția recomandată e ca un service să stabilească termenul valabil pentru intervenție și să estimeze cât ar costa, dacă e cazul.

Costul acesta intră în calcul înainte de cumpărare, chiar și atunci când mașina e prezentată ca fiind „fără investiții”.

Intervalele de revizie diferă de la un motor la altul

O regulă unică pentru toate mașinile nu există. Ford, de pildă, arată că intervalele se schimbă în funcție de model și de motor.

De aceea, istoricul trebuie comparat cu programul stabilit de producător pentru exemplarul respectiv, inclusiv cu cerințele pentru condiții grele de exploatare, acolo unde există.

Dacă schimbul de ulei e prevăzut la 15.000 km sau la un an, contează termenul care se atinge primul. Așadar, două schimburi făcute la trei ani distanță nu respectă programul, chiar dacă între ele mașina a mers doar 8.000 km.

Pe de altă parte, o mașină revizuită o dată la doi ani nu e neapărat neglijată, dacă acesta era chiar intervalul permis pentru configurația și modul ei de utilizare.

Uleiul potrivit și lucrările care nu vin la pachet

Factura trebuie verificată și în privința produsului folosit. La ulei, ce contează e specificația cerută de producător, nu marca sau simpla mențiune „5W-30”.

Lucrările scadente se urmăresc fiecare în parte, după caz: lichidul de frână, bujiile, filtrele sau întreținerea cutiei de viteze.

Un schimb de ulei la motor nu acoperă automat și aceste operațiuni, precizează sursa citată.

Istoricul electronic, cerut integral

Pentru mașinile cu evidență digitală, ADAC recomandă un extras complet al istoricului, însoțit de documentele de atelier.

Fotografia ultimei revizii nu spune nimic despre anii de dinainte. Vânzătorul poate fi rugat să obțină raportul pe canalul oficial al mărcii.

Mercedes-Benz, de exemplu, documentează reviziile prin rapoarte digitale de service.

O intrare lipsă din sistem nu dovedește, singură, că revizia nu a avut loc, pentru că unele lucrări pot avea facturi fără să fi fost introduse electronic.

Nici invers lucrurile nu trebuie supraapreciate: o revizie înregistrată nu confirmă orice reparație invocată de vânzător.

RAR Auto-Pass, o verificare în plus

În România, verificarea istoricului poate fi completată cu RAR Auto-Pass, care include și citirile de kilometraj aflate în baza de date.

Documentul nu trebuie însă confundat cu o evidență a tuturor reviziilor. Datele disponibile se compară cu facturile, iar dacă datele calendaristice sau kilometrajele nu se potrivesc, vânzătorul trebuie să le explice, conform aceleiași surse.

Ce lipsuri se pot accepta și când e cazul să renunți

La o mașină mai veche, care a avut mai mulți proprietari, un bon lipsă pentru ștergătoare cântărește mult mai puțin decât lipsa oricărei dovezi pentru o distribuție declarată ca fiind schimbată recent.

Întreținerea făcută într-un atelier independent nu e, nici ea, un motiv suficient de respingere. Ce contează sunt lucrările efectuate, respectarea cerințelor producătorului și actele care există.

Semnalele de alarmă apar atunci când vânzătorul vorbește de un „istoric complet”, dar ocolește prezentarea documentelor, nu poate justifica pauze lungi între revizii sau nu acceptă o verificare independentă.

Un dosar incomplet, asumat ca atare de la început, poate fi evaluat și trecut în buget. În schimb, un dosar declarat complet, care se contrazice la fiecare întrebare, impune mult mai multă prudență.

„Înainte de plată, mergi cu mașina și documentele la un service ales de tine.

Cere să îți spună ce lucrări sunt dovedite, ce întreținere urmează și ce probleme există acum. Facturile descriu trecutul mașinii; inspecția verifică starea în care o cumpăr”, recomandă sursa citată.

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