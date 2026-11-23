Ce prevede legea pensiilor în vigoare

Din 1 septembrie 2024, sistemul public de pensii funcționează pe baza Legii nr. 360/2023. Această lege fixează condițiile în care unele perioade fără activitate profesională pot fi valorificate la stabilirea pensiei.

Potrivit antena3.ro., simpla calitate de șomer înregistrat nu ajunge, prin ea însăși, pentru ca intervalul respectiv să fie inclus în calculul pensiei.

Indemnizația de șomaj, inclusă în stagiul contributiv

Legea face diferența între perioada acoperită de indemnizația de șomaj și cea în care persoana nu lucrează și nici nu încasează vreo prestație socială.

Art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 360/2023 îi include printre asigurații obligatorii ai sistemului public de pensii pe cei care primesc drepturi bănești lunare din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Așadar, intervalul în care indemnizația este încasată legal se ia în considerare la stabilirea stagiului de cotizare contributiv.

Contribuția de asigurări sociale pentru această perioadă se achită din bugetul asigurărilor pentru șomaj, conform Legii nr. 76/2002.

Înregistrarea ca șomer nu este suficientă

Regula de mai sus nu transformă însă orice perioadă de șomaj în vechime în muncă. Dacă persoana figurează doar ca solicitant al unui loc de muncă, fără indemnizație și fără alt drept care să o asigure în sistemul public de pensii, perioada nu se valorifică automat la pensie, arată sursa citată.

Totodată, stagiul de cotizare contributiv și vechimea în muncă, așa cum e definită în legislația muncii, nu se suprapun mereu, deși sistemul public de pensii poate recunoaște unele intervale fără activitate profesională.

Excepția perioadelor de dinainte de 2001

Unele perioade de șomaj sunt totuși luate în calcul la pensie, deși, raportat la regulile de acum, nu au implicat plata contribuțiilor de asigurări sociale.

Printre cele mai relevante excepții se numără intervalele de dinainte de 1 aprilie 2001 în care s-a primit ajutor de șomaj sau ajutor de integrare profesională, în temeiul Legii nr. 1/1991.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) le încadrează în categoria perioadelor necontributive, care pot fi valorificate la stabilirea pensiei atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Plăți compensatorii, venit de completare și șomaj tehnic

Și cei care au beneficiat de plăți compensatorii sau de venit de completare pot obține, cu anumite condiții, recunoașterea acestor intervale ca perioade necontributive, conform precizărilor CNPP:

• plățile compensatorii primite înainte de 1 aprilie 2001, în baza OUG nr. 98/1999, se pot valorifica drept perioade necontributive;

• intervalele cu venit de completare sau cu plăți compensatorii de după 1 aprilie 2001 pot fi recunoscute doar dacă nu coincid cu o perioadă de șomaj ori cu un contract de muncă;

• șomajul tehnic acordat, în anumite condiții, pe baza unor acte normative speciale poate fi și el recunoscut ca perioadă necontributivă.

Două categorii care nu trebuie confundate

Perioadele necontributive și cele asimilate nu sunt același lucru, precizează sursa citată. Deși ambele pot face parte din stagiul de cotizare, fiecare categorie se valorifică după reguli proprii.

Mai mult, faptul că o perioadă este recunoscută la calculul pensiei nu garantează că ea ajută și la atingerea stagiului de cotizare contributiv minim sau complet.

CNPP dă ca exemplu perioadele asimilate pentru studii universitare sau pentru serviciul militar, care, de regulă, nu țin loc de stagiu contributiv în cazul pensionării anticipate.

Unde se pot cere lămuriri

Cei care vor să afle dacă intervalul în care au primit ajutor sau indemnizație de șomaj contează la pensie se pot adresa casei teritoriale de pensii și își pot verifica actele care dovedesc perioada respectivă.

Pentru intervalele care lipsesc din evidențele obișnuite, un rol important îl pot avea adeverințele emise de agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

„Așadar, faptul că o persoană a fost în șomaj nu înseamnă automat că a pierdut perioada respectivă din calculul pensiei. Contează anul în care a avut loc șomajul, tipul prestației primite și prevederile legale aplicabile la momentul respectiv”, conchide sursa citată.