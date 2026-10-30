Șomajul a scăzut la 6,3%, dar concurența pe un post a crescut. Unde sunt joburile și ce salarii se oferă

Datele platformei eJobs și ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) arată, în paralel, unde se mai fac angajări, ce salarii se oferă și cât de mare a devenit concurența dintre candidați.

Șomajul a coborât la 6,3% în septembrie

Estimată în formă ajustată sezonier, rata șomajului din septembrie 2026 a fost de 6,3%, cu 0,1 puncte procentuale sub nivelul din august, potrivit INS.

Instituția a evaluat la 517.100 numărul șomerilor cu vârste între 15 și 74 de ani, mai puțini decât în luna anterioară, când erau 523.400, dar mai mulți decât în septembrie 2025, când se înregistrau 490.900.

Femeile și tinerii, mai expuși șomajului

Femeile au avut o rată a șomajului de 6,5%, cu 0,3 puncte procentuale peste cea a bărbaților, de 6,2%, potrivit News.ro.

INS a semnalat și nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor între 15 și 24 de ani, care a ajuns la 30,8% în intervalul aprilie-iunie 2026.

Departamentele care duc lipsă de oameni

Restrângerea pieței muncii din ultimul an nu a lovit la fel toate industriile și departamentele, unele zone resimțind în continuare lipsa de personal sau o fluctuație ridicată a angajaților, potrivit profit.ro. În primele trei trimestre, companiile au semnalat cele mai mari nevoi de recrutare la vânzări, relații cu clienții, administrativ/logistică și financiar/contabilitate.

Vânzările, pe primul loc la anunțurile de angajare

Dintre cele peste 170.000 de joburi publicate pe eJobs.ro de la începutul anului, aproape 70.000 au vizat departamentele de vânzări. Client service a adunat circa 30.000 de anunțuri, iar administrativ/logistică încă 25.000.

La polul opus s-au situat service/mentenanța, secretariatul și personalul medical, departamentele cu cele mai puține poziții scoase pe piață.

Candidații, la rândul lor, își trimit solicitările atât spre departamentele care fac multe angajări în această perioadă, precum vânzările, client service sau administrativ/logistică, cât și spre cele cu puține oferte disponibile, cum este back-office/secretariat, arată datele citate.

Cât câștigă angajații din aceste departamente

Un contabil are, la nivel național, un câștig mediu de 5.500 de lei net pe lună. Un specialist în vânzări se poate aștepta, în medie, la 4.500 de lei lunar, sumă formată din partea fixă și componenta variabilă, iar salariul unui specialist în asistență clienți ajunge la 3.600 de lei.

Potrivit sursei citate, cifrele reprezintă medii nete calculate pentru întreaga țară și acoperă toate nivelurile de carieră.

Peste 30.000 de locuri de muncă la ANOFM

În evidențele ANOFM figurează în prezent 30.677 de locuri de muncă vacante în toată țara, declarate de angajatori.

Cei mai căutați sunt conducătorii auto pentru transport rutier (3.625 de posturi), lucrătorii comerciali (1.611), manipulanții de mărfuri (1.388) și muncitorii necalificați la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.346).

Lista continuă cu agenți de securitate (1.140), muncitori necalificați la asamblarea și montarea pieselor (994), curieri (993), muncitori necalificați la spargerea și tăierea materialelor de construcții (655), montatori de subansamble (638) și agenți de curățenie pentru clădiri și mijloace de transport (552).

Ce studii cer angajatorii

Cele mai multe posturi vacante, 16.296, se adresează persoanelor fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale, de pildă manipulanți de mărfuri, curieri sau muncitori necalificați la demolări, la asamblarea pieselor ori la tăierea materialelor de construcții.

Absolvenții de studii profesionale au la dispoziție 6.468 de oferte, printre care posturi de conducător auto, sudor, lucrător comercial, operator la mașini-unelte cu comandă numerică sau lăcătuș mecanic.

Alte 5.991 de joburi îi vizează pe cei cu studii liceale sau postliceale, care pot lucra, de exemplu, ca agenți de securitate, asistenți medicali generaliști, agenți de vânzări, agenți de servicii clienți ori asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav.

Cele mai puține, 1.922, sunt destinate absolvenților de studii superioare, de la ingineri și manageri până la economiști, consilieri, experți, inspectori, referenți, medici și specialiști în diverse domenii.

Joburi în străinătate, prin EURES

Rețeaua EURES România pune la dispoziție 84 de posturi vacante, oferite de angajatori din Spațiul Economic European. Norvegia caută cei mai mulți lucrători, 45, pentru producție, la prelucrarea somonului, iar Republica Cehă are nevoie de 20 de operatori sau operatoare pe linia de producție, la asamblarea echipamentelor mecanice.

Olanda oferă 10 posturi de inspector veterinar, Franța 4 pentru lucrători agricoli în livadă, iar Danemarca și Spania câte unul, pentru un mecanic de atelier, respectiv un manager de mentenanță.

Mai puține oferte noi, pe fondul prudenței angajatorilor

În primele nouă luni ale anului au apărut pe piață 160.000 de oferte noi de muncă. Angajatorii au continuat să caute candidați, dar într-un ritm ușor mai scăzut decât în aceeași perioadă din 2025, o evoluție pusă pe seama condițiilor economice din ultimul an, care au făcut ca 2026 să fie dominat mai degrabă de prudență în privința extinderii echipelor.

Unde și pentru cine sunt joburile

Candidații din București, Brașov și Cluj-Napoca au avut cele mai multe opțiuni, urmați de cei din Iași, Timișoara, Constanța, Ploiești și Sibiu. Majoritatea anunțurilor s-au adresat candidaților entry-level, cu mai puțin de doi ani de experiență în domeniu sau pentru jobul respectiv, celor mid-level, cu 2-5 ani de experiență, persoanelor fără experiență și celor de nivel senior, cu peste 5 ani de experiență.