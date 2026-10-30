Colectiv, după 11 ani. Tatăl lui Alex Iancu: “Victimele incendiilor sunt tratate în spitale județene și municipale care nu sunt autorizate pentru a trata arși”

Eugen Iancu este unul dintre părinții care și-au pierdut copiii în incendiul devastator din clubul Colectiv, de cum 11 ani. Fiul lui Eugen Iancu, Alexandru Mihai Iancu avea atunci 22 de ani. S-a stins după trei săptămâni de la incendiu, în Spitalul Sfântul Ioan din Capitală. Alex a fost cea de-a 59-a victimă. Tatăl lui a declarat de mai multe ori că băiatul avea în organim mai multe tipuri de infecții nosocomiale. Eugen Iancu a răspuns pentru cotidianul.ro mai multor întrebări legate de viziunea sa asupra sistemului, la 11 ani de la tragedie. Crede că lucrurile s-au schimbat foarte puțin de atunci.

Ce s-a schimbat la atâția ani de la Colectiv?

Eugen Iancu spune că, după 11 ani de la incendiul din clubul Colectiv victimele incendiilor sunt tratate în continuare în spitale județene și municipale unde nu sunt condiții optime pentru tratarea acestor pacienți.

“Din punct de vedere medical, al dotărilor, al numărului de paturi de tratare al marelui ars, al specializării personalului, nimic. Victimele incendiilor sunt tratate în spitale județene și municipale care nu sunt autorizate pentru a trata arși”, spune tatăl lui Alex.

Nu avem nici după 11 ani un Centru de Mari Arși, deși sunt două, unul la Timișoara și unul la Târgu Mureș, aproape gata ca și clădiri construite dar urmează mobilarea, dotarea, autorizarea, deci probabil încă un an. Centrul de copii Grigore Alexandrescu din București se construiește intr-un ritm incredibil de lent. Nu va fi funcțional nici în 2028.

Unde sunt tratate victimele incendiilor? Eugen Iancu spune că stăm mai prost ca în 2015.

Conform unui răspuns trimit redacției de reprezentanții Ministerului Sănătății, Centrul de Arși de la Timișoara va fi operaționalizat la începutul anului 2027, după finalizarea procedurilor de autorizare și dotare, la fel ca cel de la Târgu Mureș, în timp ce pentru centrul de la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu operaționalizarea este estimată până la sfârșitul anului 2027, după finalizarea lucrărilor, autorizare și dotare.

“Victimele incendiilor sunt tratate în spitale județene și municipale care nu sunt autorizate pentru a trata arși și avem nebunia de la Spitalul de Urgență Floreasca unde sunt prea multe orgolii și prea puțin interes pentru rezolvarea problemelor și intrării în legalitate iar asta duce la un joc absurd de-a “avem centru sau secție de tratarea arsurii” si de-a “deschidem sau închidem respectiva secție”.

Într-un cuvânt stăm mai prost ca în 2015”, spune Eugen Iancu.

Ce probleme există în continuare legate de gestionarea marelui ars?

“Aceleași, nu s-a schimbat nimic. Poate un mai rapid transfer in spitale din străinătate. Dar care se face îndeosebi datoriită aparținătorilor vocali și insistenți, nu datorită inițiativei sistemului medical care continuă să nege pericolul infecțiilor dar și lipsa resurselor”, este de părere Eugen Iancu.

Ce vreți să le transmiteți aleșilor?

Eugen Iancu spune că politicienii nu ar reacționa în fața unor acuze sau rugăminți.

“Este o întrebare la care nu am un răspuns. Politicienii noștri sunt atât de indiferenți la viața cetățenilor încât știu că nu ar reacționa nici în fața unor acuze sau a unor rugăminți. Ei reacționează doar în fața avantajelor proprii”.

Ce considerați că trebuie făcut urgent?

“Legislația, Centrele de Mari Arși, secții renovate și dotate de tratarea arsurii de până la 15% în spitalele de urgență județene și bineînțeles pregătirea personalului.

Și nu aș uita programele de prevenție, în școli dar și în întreprinderi, acolo unde au loc prea multe accidente de muncă”, spune Eugen Iancu.

Vă caută încă familiile pacienților arși?

Chiar și astăzi, după 11 ani de la Colectiv, Eugen Iancu găsește putere să îndrume familiile pacienților cu arsuri, după experiența tragică trăită.

„Da, se întâmplă. Sunt cazuri în care aparținătorii victimelor ințeleg pericolul infectării sau a lipsei condițiilor, ajung în spitale și observă dotări, igienă, comportament al cadrelor medicale, apoi se informează, caută soluții și cumva unii ajung la mine. Eu le pot da informații asupra drepturilor pe care le au și incerc să le arăt pașii de urmat pentru a primi o șansă mai bună la viață”, spune Eugen Iancu.

Ce vă roagă cel mai des, ce probleme au oamenii?

“Asta vor toți”, spune Eugen Iancu, “o șansă la viață”.

“Accidentele se întâmplă in diverse locuri iar victima este dusă in cel mai apropiat spital de urgență. Acolo pacientul este stabilizat, curățat, intubat într-o secție de ATI alături de mulți alți pacienți cu diferite afecțiuni. Pacientul ars trebuie izolat și ținut în condiții de umiditate și temperatură constante ceea ce nu avem nicăieri în țara asta. Deci, devine clar pentru toată lumea că pacientul trebuie trimis undeva în Europa.

Asta vor toți, o șansă la viață”, spune Eugen Iancu.

Ce fac alte state și noi nu facem încă?

Este vorba despre reguli respectate și disciplină, crede Eugen Iancu.

“Reguli, în primul rând reguli. Am văzut spitale în care secția de arși, aflată la un etaj oarecare din spital, era inchisă iar personalul nu părăsea secția în timpul programului. Secțiile au tot, sală de operații, farmacie, saloane pacienți, spațiu pentru bancă de țesuturi și bineînțeles camere de relaxare pentru personalul medical.

Cred că în România lipsa disciplinei și a responsabilității medicale au dus la actualele probleme”, a declarat pentru cotidianul.ro Eugen Iancu, tatăl lui Alex, unul dintre tinerii care s-au stins după incendiul din clubul Colectiv.