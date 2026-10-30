Germania și Ucraina testează un robot terestru înarmat care ar putea ajunge pe front până la sfârșitul anului

Germania și Ucraina fac un nou pas în dezvoltarea tehnologiei militare fără pilot. Compania germană ARX Robotics și producătorul ucrainean de tehnologie militară ROBONEERS au finalizat primele teste de integrare a unui sistem de armament pe robotul terestru GEREON. Primele vehicule echipate cu această tehnologie ar urma să fie pregătite pentru livrare către forțele ucrainene până la sfârșitul anului 2026.

Sistemul combină platforma mobilă GEREON, dezvoltată de compania germană, cu modulul de luptă SABER, produs de firma ucraineană. Robotul poate fi controlat de la distanță și este conceput pentru a oferi sprijin militar fără ca soldații să fie nevoiți să se expună direct în anumite zone periculoase de pe front, notează Euronews.

Ce armament poate transporta robotul

Platforma SABER este modulară și poate fi configurată în funcție de misiunea pentru care este folosită. Primele variante care vor fi integrate pe GEREON sunt M2 și MK 19. Prima poate utiliza o mitralieră grea M2 de calibru 12,7 mm, iar cea de-a doua este destinată lansatorului automat de grenade MK 19, de 40 mm.

Cele două companii susțin că această combinație permite adaptarea rapidă a robotului la diferite cerințe operaționale. GEREON asigură deplasarea, alimentarea cu energie și colectarea informațiilor prin intermediul camerelor și senzorilor, în timp ce modulul SABER furnizează capacitatea de sprijin prin foc. Astfel, aceeași platformă poate primi configurații diferite de armament, în funcție de nevoile unităților militare.

Integrarea sistemelor a fost anunțată pe 29 octombrie, după finalizarea primelor teste tehnice. Potrivit informațiilor prezentate de companii, primele module SABER în configurațiile M2 și MK 19 urmează să fie montate pe vehiculele GEREON până la sfârșitul acestui an. Livrările vor fi stabilite în funcție de cerințele și necesitățile Forțelor de Apărare ale Ucrainei. Nu a fost anunțat însă numărul exact al roboților care vor fi echipați și trimiși pe front.

Roboții GEREON sunt deja folosiți în Ucraina

Platforma germană nu este complet nouă pentru armata ucraineană. Variantele sale fără armament sunt deja utilizate pentru transportul de provizii și muniție, evacuarea militarilor răniți, misiuni de recunoaștere și operațiuni de război electronic. Sistemul poate fi adaptat inclusiv pentru combaterea dronelor.

ARX Robotics susține că GEREON face parte din cea mai mare flotă de vehicule terestre fără pilot de producție occidentală utilizată în Ucraina. Compania germană și ROBONEERS au încheiat un parteneriat strategic în octombrie, în timpul vizitei cancelarului Friedrich Merz la Kiev, unde acordul a fost semnat în prezența președintelui Volodimir Zelenski.