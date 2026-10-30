Tradițiile secuiești ajung în topul mondial al turismului sustenabil. Harghita, inclusă în TOP 100 Green Destinations

Tradițiile secuiești, la categoria Cultură și patrimoniu

Harghita a fost inclusă în TOP 100 cu povestea „Tasting Szekler Heritage: How Harghita County Turns Living Traditions into Responsible Tourism”, la categoria Cultură și patrimoniu.

Candidatura pornește de la ideea că „gastronomia, produsele locale, portul popular, meșteșugurile și sărbătorile comunitare nu sunt doar atracții turistice, ci valori culturale vii, care definesc viața de zi cu zi a regiunii”, se arată într-un comunicat de presă.

Practica prezentată arată cum pot deveni aceste valori experiențe turistice fără să își piardă autenticitatea, întărind identitatea comunităților locale, iar câștigurile aduse de turism ajung și la producătorii, meșteșugarii și antreprenorii din zonă.

Unul dintre mesajele principale ale proiectului este că protejarea patrimoniului cultural și dezvoltarea turismului nu se exclud, ci, printr-o colaborare potrivită, se pot sprijini reciproc, potrivit Visit Harghita.

Marca „Produs Secuiesc” și patrimoniul gastronomic

Printre exemplele din candidatură se numără sistemul de certificare „Produs Secuiesc”, creat în 2009 de Consiliul Județean Harghita, care ajută produsele alimentare tradiționale și cele artizanale locale să ajungă pe piață, să devină mai cunoscute și să își păstreze valoarea.

Conform datelor publicate în 2024, marca era folosită de 197 de producători, pentru aproximativ 1.500 de produse.

„Ingredientele locale, rețetele de familie, tehnicile tradiționale de preparare a mâncării și colaborările dintre producători oferă experiențe care depășesc simpla servire a mesei: ele dezvăluie istoria regiunii, modul în care este folosit peisajul și viața comunitară.

Importanța internațională a patrimoniului gastronomic este confirmată și de faptul că județul Harghita va deține în 2027 titlul de Regiune Gastronomică a Europei, acordat de IGCAT”, au precizat reprezentanții Visit Harghita.

Port popular și promovare digitală

Candidatura a inclus și „Ziua celor O Mie de Fete Secuience”, un eveniment dedicat portului popular secuiesc, muzicii și dansului tradițional. La ediția din 2025, peste 5.000 de oameni au purtat costumul popular, conform relatărilor de presă citate în comunicat.

Programul a pus în evidență și platforma turistică digitală Visit Harghita, care prezintă în mai multe limbi oferta gastronomică, culturală și naturală a județului și îi ajută pe turiști să descopere localitățile mai mici, furnizorii locali de servicii și programele comunităților.

Ce înseamnă selecția Green Destinations

Organizată din 2014, competiția Green Destinations TOP 100 Stories este una dintre cele mai cunoscute la nivel internațional în domeniul bunelor practici de turism sustenabil. Ea nu urmărește să aleagă cele mai populare destinații, ci să facă cunoscute poveștile care rezolvă concret probleme de mediu, sociale și culturale legate de turism.

Poveștile alese pot fi promovate și pe canale internaționale de comunicare, iar ulterior pot intra în competiția pentru Green Destinations Story Awards.

Selecția în TOP 100 vine după ce, în septembrie 2026, Harghita a primit Green Destinations Silver Award, fiind prima regiune din România distinsă astfel, potrivit Visit Harghita. La auditul internațional de sustenabilitate de atunci, județul a avut cel mai bun rezultat la categoria cultură și tradiții, cu 9,2 puncte.

Cine a pregătit candidatura

Dosarul pentru TOP 100 a fost realizat de Innotime Hungary Kft., la comanda Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (Visit Harghita). La baza acestuia au stat rezultatele cercetărilor, strategiile de dezvoltare, bunele practici locale și experiența actorilor din turism, adunate în timpul pregătirii județului pentru turismul sustenabil.