Accident grav pe Valea Oltului: două femei au murit după impactul cu un TIR. Planul Roșu, activat pe DN 7

Mașina a intrat pe contrasens

Primele verificări ale polițiștilor arată că femeia de 50 de ani, din județul Vâlcea, se deplasa cu autoturismul dinspre Sibiu spre Râmnicu Vâlcea.

La kilometrul 240+900 de metri, din motive încă necunoscute, aceasta a ajuns pe contrasens, unde s-a ciocnit cu un ansamblu TIR condus de un bărbat de 30 de ani, din București.

După impact mașina femeii a ajuns într-un alt autoturism, care circula pe direcția Sibiu-Râmnicu Vâlcea.

Șoferița și o pasageră de 72 de ani au murit pe loc. Al treilea ocupant al mașinii, un tânăr de 21 de ani, a fost rănit și dus la spital. Toți trei sunt din județul Vâlcea, potrivit polițiștilor.

Opt persoane implicate, Planul Roșu activat

Salvatorii au primit apelul în jurul orei 01:00, iar în accident erau implicate opt persoane, potrivit ISU Sibiu. Când au ajuns echipajele, cele două femei erau în stop cardiorespirator, iar una dintre ele rămăsese încarcerată. Medicul a declarat decesul ambelor victime, după ce manevrele de resuscitare au eșuat.

Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție, dezactivat ulterior.

La locul accidentului au fost trimise două echipaje SMURD, trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, dintre care una cu medic, o autospecială de descarcerare și una de stingere.

Au venit în sprijin și salvatori de la ISU Vâlcea, cu un echipaj SMURD, o autospecială de descarcerare și una de stingere.

DN 7, printre drumurile cu cele mai multe accidente

DN 7 se numără, alături de DN 1 și DN 2, printre drumurile din România cu cele mai multe accidente, potrivit datelor Ministerului Transporturilor, iar sectorul care traversează Valea Oltului este cel mai afectat.

Soluția așteptată este autostrada A1 Sibiu-Pitești, de 122 de kilometri, parte a Coridorului 4 Paneuropean. Oficial, aceasta ar trebui finalizată la sfârșitul lui 2028, însă experții consideră mai realist anul 2031.