Șoferița care a omorât-o pe Anastasia, condamnată la cinci ani și jumătate de închisoare. Legea Anastasia produce efecte

Șoferița care a accidentat mortal o fetiță de patru ani, Anastasia, în orașul Hârlău, a fost condamnată în primă instanță la cinci ani și jumătate de închisoare cu executare, potrivit avocatului Adrian Cuculis. Decizia vine la aproximativ patru ani de la tragedie și la patru ani de la intrarea în vigoare a Legii Anastasia, act normativ care a schimbat regulile privind pedepsele aplicate șoferilor care provoacă accidente mortale în anumite condiții.

Potrivit avocatului, dosarul a fost marcat de dificultăți încă din faza cercetărilor. Cuculis susține că atât polițistul care s-a ocupat de caz, cât și procurorul ar fi considerat inițial că șoferița nu ar trebui cercetată pentru ucidere din culpă. Avocatul afirmă că, în opinia sa, ancheta a fost marcată de încercări repetate de a diminua răspunderea pentru fapta comisă.

După patru ani de procese, instanța a pronunțat o condamnare de cinci ani și șase luni de închisoare cu executare. Hotărârea este una pronunțată în primă instanță, astfel că situația juridică a inculpatei depinde și de eventualele căi de atac prevăzute de lege.

Ce prevede Legea Anastasia

Avocatul Adrian Cuculis a făcut legătura între această condamnare și Legea Anastasia, adoptată în memoria copiilor și a victimelor accidentelor rutiere provocate de șoferi aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

Legea Anastasia a intrat în vigoare în iulie 2023 și prevede că șoferii care provoacă accidente mortale în timp ce conduc fără permis, sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive nu mai pot beneficia de suspendarea executării pedepsei cu închisoarea. În aceste situații, pedeapsa trebuie executată efectiv, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Scopul modificării legislative a fost de a înăspri consecințele penale pentru conducătorii auto care provoacă decese în circumstanțele vizate de actul normativ. Legea a fost asociată public cu numele Anastasiei, fetița de patru ani a cărei moarte a generat apeluri pentru înăsprirea pedepselor în astfel de cazuri.