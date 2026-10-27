Avarie la Termocentrala Turceni. Singurul grup energetic funcțional a fost oprit după fisurarea unui cazan

Termocentrala Turceni a înregistrat o nouă defecțiune tehnică severă. În noaptea de luni spre marți, singurul grup energetic aflat în exploatare la această unitate a fost oprit. Decizia a venit ca urmare a unei fisuri identificate la cazanul instalației. Acest blocaj scoate din Sistemul Energetic Național o capacitate de producție de aproximativ 300 de megawați.

Situația tehnică de la Turceni complică operațiunile întregului Complex Energetic Oltenia (CEO). Luni, compania a oprit un alt grup energetic la Termocentrala Rovinari. Cauza acelui blocaj nu a fost o defecțiune tehnică, ci lipsa stocului de cărbune necesar pentru ardere. În acest moment, CEO mai funcționează cu un singur grup energetic la Rovinari. Acesta asigură o producție de doar 300 de megawați pentru rețeaua națională.

Calendarul reparațiilor și istoricul avariilor

Conducerea Complexului Energetic Oltenia a evaluat pagubele și a stabilit un calendar strict pentru remedierea problemelor. Echipele tehnice intervin direct la fața locului pentru reparația cazanului fisurat de la Turceni. Compania estimează repornirea acestui grup energetic până la finalul zilei de vineri. În paralel, oficialii CEO plănuiesc să repună în funcțiune al doilea grup de la Rovinari în cursul zilei de miercuri, imediat după aprovizionarea cu resurse de cărbune.

Aceste incidente scot în evidență gradul ridicat de uzură al echipamentelor din sectorul termoenergetic. În urmă cu doar două săptămâni, Grupul 5 de la Termocentrala Turceni a suferit o avarie similară. Instalația a fost oprită de urgență pentru reparații, iar tehnicienii au repornit-o la scurt timp după remedierea fisurilor, scrie antena3.ro.

Opririle repetate pun presiune pe echilibrul sistemului energetic, mai ales în perioadele de tranziție către sezonul rece. Producția de energie pe bază de cărbune acoperă un segment important din consumul României. Scoaterea inopinată din uz a unor capacități de sute de megawați obligă operatorul de transport Transelectrica să apeleze la resurse alternative pentru compensarea deficitului. Turceni și Rovinari reprezintă unități de bază în arhitectura energetică a țării, iar funcționarea lor intermitentă impune o monitorizare strictă a rezervei naționale de putere, mai ales în lipsa funcționării Centralei Cernavodă.