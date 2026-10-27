Taxarea băncilor pentru facturi mai mici la energie, cerută în Marea Britanie. Cât ar aduce suprataxa propusă

Profiturile tot mai mari ale băncilor britanice au readus în discuție, înaintea prezentării bugetului, majorarea suprataxei aplicate sectorului bancar.

Susținătorii măsurii cer ca acești bani să fie folosiți pentru reducerea facturilor la energie, în timp ce băncile avertizează că o povară fiscală mai mare ar afecta competitivitatea Marii Britanii, scrie mirror.co.uk.

Profituri în creștere în prima jumătate a anului

Nunn ar fi transmis investitorilor că banca ar putea suporta o suprataxă bancară urcată la 4% sau 5%, fără să-și modifice estimările privind profitul, potrivit sursei citate.

Rezultatele Lloyds pe trimestrul al treilea vor fi făcute publice joi, la o zi după ce va fi prezentat bugetul. În primele șase luni ale anului, câștigurile băncii au ajuns la 4,3 miliarde de lire sterline, de la 3,5 miliarde.

Vineri urmează NatWest, al cărei profit pe primul semestru a trecut de 4,3 miliarde de lire sterline, după ce fusese de aproape 3,6 miliarde.

Argumentul facturilor și al ratelor

Nowak a declarat că aceste câștiguri apar într-un moment în care gospodăriile din întreaga țară se confruntă cu facturi în creștere și cu povara ratelor la creditele ipotecare. Din acest motiv, taxarea profiturilor uriașe ale băncilor pentru a reduce costul energiei ar fi, în opinia sa, „o decizie evidentă”.

Nowak a mai susținut că băncile au suficiente resurse pentru o asemenea taxă: „Băncile își permit foarte bine acest lucru și este ceea ce trebuie făcut”, a spus acesta.

Cât ar aduce o suprataxă mai mare

TUC, confederația sindicatelor britanice, estimează că renunțarea la reducerea suprataxei bancare, decisă de conservatori, ar genera 9 miliarde de lire sterline în următorii patru ani, adică 2,25 miliarde anual.

Calculele organizației arată că, la un nivel de 16%, suprataxa ar produce 24 de miliarde de lire în patru ani, iar la 35% suma estimată ar urca la 60 de miliarde de lire.

Bugetul, între presiuni și prudență

Bugetul va fi prezentat de John Healey, despre care se crede totuși, conform aceleiași surse, că nu va ceda presiunilor pentru o creștere prea drastică a taxelor. Motivul ar fi teama că o asemenea majorare ar reduce creditarea oferită de bănci și ar lovi economia în ansamblu.

Avertismentul sectorului bancar

Din partea băncilor, UK Finance, asociația profesională a sectorului, a argumentat că firmele financiare din City, centrul financiar al Londrei, suportă deja o fiscalitate mai ridicată decât cele din New York, Amsterdam și Frankfurt.

Într-un document trimis înaintea bugetului, organizația a avertizat asupra efectelor unor noi taxe dedicate băncilor.

„O creștere a taxelor specifice sectorului bancar ar adânci și mai mult diferența dintre Marea Britanie și jurisdicțiile concurente, reducând atractivitatea Regatului Unit ca loc în care băncile să investească, să-și plaseze capitalul și să creeze locuri de muncă”, a afirmat UK Finance.

Ce arată o analiză independentă

Tax Policy Associates, think tank fondat de expertul de top Dan Neidle, a ajuns la concluzia că băncile din Marea Britanie plătesc taxe mai mari decât cele din New York, Dublin sau Singapore.

Comparativ cu marile economii europene, nivelul taxării este însă, potrivit analizei, „în linii mari comparabile și, în general, ușor mai mici decât cele din marile economii europene”.

Același studiu arată că profiturile băncilor nu au crescut atât de mult cât au afirmat militanții și avertizează că o eventuală majorare a taxelor ar ajunge, probabil, să fie suportată și de clienți, nu doar de acționari.

Citește și: Băncile au 60 de zile să vină cu un nou mecanism pentru ROBOR. Prognozele economice ar putea fi restricționate