Comisia Electorală din Israel anunță rezultatele finale. Nicio tabără nu deține majoritatea în Knesset

Comisia Electorală Centrală din Israel a publicat joi noaptea, rezultatele finale ale alegerilor legislative. Cifrele confirmă impasul politic de la Tel Aviv. Partidul Likud, condus de premierul Benjamin Netanyahu, a obținut 27 de mandate, și a devenit cea mai mare formațiune din Knesset. Această performanță a depășit estimările exit-pollurilor.

În ciuda acestui rezultat, blocul politic care îl susține pe Netanyahu a strâns doar 53 de locuri, insuficient pentru majoritatea de 61 de mandate din parlamentul cu 120 de reprezentanți. Blocul anti-Netanyahu, condus de liderul partidului centrist Yashar, Gadi Eisenkot, a obținut 48 de mandate. Formațiunile politice ale cetățenilor arabi au securizat un total de 19 locuri.

Partidele Yashar (21 mandate), B’Yachad (12 mandate) și Lista Comună (11 mandate) se clasează pe locurile următoare. Pragul electoral de 3,25% nu a fost depășit de formațiunile „Rezerviștii”, „Poporul Israelului” și „Publicul Haredi”. Rata de participare a atins 77,9%, fiind exprimate 5.716.665 de voturi. Comisia va înainta rezultatele finale președintelui Isaac Herzog la data de 4 noiembrie. Noul Knesset va depune jurământul la 10 noiembrie.

Scenarii pentru formarea guvernului

Israel intră într-o perioadă de negocieri complicate care ar putea dura luni de zile, pe fondul diviziunilor politice și ideologice profunde, indică analiza CNN.

Primul scenariu implică formarea unui guvern al opoziției. Această variantă necesită cooperarea dintre liderii evrei și partidele arabe (Lista Comună și Ra’am). Această alianță întâmpină obstacole majore. Foștii miniștri Naftali Bennett și Avigdor Liberman se opun unei guvernări care să depindă de partidele arabe.

Al doilea scenariu presupune un guvern de uniune națională. Această opțiune necesită o alianță între Likud, partenerii tradiționali ai lui Netanyahu și cel puțin un partid din blocul de opoziție. Gadi Eisenkot a respins public varianta unei colaborări cu actualul premier.

Al treilea scenariu se bazează pe capacitatea lui Benjamin Netanyahu de a atrage parlamentari din tabăra adversă. Toți cei patru lideri ai blocului de opoziție (Eisenkot, Bennett, Liberman și Golan) au refuzat să guverneze alături de el. Formarea unei majorități de către Netanyahu necesită convingerea a opt parlamentari să dezerteze.

Consultări prezidențiale și noi alegeri

Președintele Isaac Herzog va iniția o rundă de consultări publice cu liderii formațiunilor parlamentare. Șeful statului va desemna un candidat pentru formarea executivului. Persoana nominalizată va avea la dispoziție 28 de zile, cu posibilitatea unei prelungiri de 14 zile.

În caz de eșec, președintele va desemna un al doilea lider, care va avea doar 28 de zile pentru a forma coaliția. Dacă blocajul persistă, o majoritate a membrilor Knessetului poate propune un al treilea candidat, cu un termen de 14 zile.

Dacă niciun candidat nu reușește să formeze un guvern, Israel va organiza noi alegeri anticipate, probabil în primăvara anului viitor. Aceasta ar reprezenta a șaptea rundă de alegeri generale din ultimii opt ani. În acest interval, Benjamin Netanyahu va asigura conducerea unui guvern interimar.