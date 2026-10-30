Ministra Ioana Ciocan anunță toleranță zero față de hărțuire sau orice formă de abuz împotriva angajaților din instituțiile culturale

Ioana Ciocan, noua ministră a Culturii, îi îndeamnă pe angajații din instituțiile culturale aflate în subordinea ministerului să facă plângere dacă sunt hărțuiți sau se exercită asupra lor orice formă de abuz.

„În mandatul meu, vom aplica o politică de toleranță zero față de orice formă de hărțuire sau abuz și vom urmări respectarea obligațiilor legale de prevenire și combatere a acestor fapte”, scrie Ioana Ciocan pe pagina de Facebook a ministerului.

„Încurajez toate persoanele care se confruntă cu astfel de situații în cadrul acestor instituții să le semnaleze la adresa sesizarihartuire@cultura.ro”, spune ministra Culturii.

Comisia dedicată va analiza fiecare sesizare cu promptitudine și va propune măsurile prevăzute de lege, spune Ioana Ciocan.

Ea spune că „nimeni nu trebuie să se teamă de consecințe profesionale pentru că a vorbit”.

„Deciziile de personal aparțin managerilor instituțiilor, însă toate instituțiile publice de cultură aflate în subordinea Ministerului Culturii vor fi monitorizate în ceea ce privește respectarea obligațiilor legale de prevenire și combatere a hărțuirii. Fiecare sesizare va fi tratată cu seriozitate și fermitate, cu respectarea drepturilor tuturor persoanelor implicate”, încheie ea.

Teatrul Național l-a angajat pe Felix Alexa, acuzat de fostele studente și partenere de hărțuire

Postarea Ioanei Ciocan a fost făcută după ce, în urmă cu o zi, Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București a confirmat angajarea regizorului Felix Alexa, o decizie controversată după acuzațiile de hărțuire și agresiune sexuală formulate în spațiul public în anul 2023.

Conducerea instituției a justificat alegerea prin istoricul profesional al regizorului, în timp ce victimele reclamă validarea unui comportament abuziv.

Această numire readuce în atenție o investigație jurnalistică din luna ianuarie 2023. Jurnalista Ioana Moldoveanu a expus pe platforma RISE Project o serie de acuzații la adresa regizorului.

Mai multe foste studente de la UNATC și foste partenere l-au acuzat de agresiune sexuală, șantaj profesional și hărțuire.

Profesorul a respins acuzațiile la acel moment. O fostă studentă a descris un episod de agresiune fizică directă. Felix Alexa a oferit o replică jurnaliștilor.

„Are dovezi în sensul ăsta? (…) Nu am abuzat niciodată pe nimeni”, a declarat Felix Alexa.

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC) a deschis o anchetă internă. Instituția a clasat cazul, iar Felix Alexa își continuă activitatea didactică. O fostă parteneră a regizorului a detaliat episoade de hărțuire, acte de vandalism asupra mașinii și distrugerea ușii apartamentului său. Regizorul a numit această situație „un incident scos din context”.

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