TNB l-a angajat pe Felix Alexa. Regizorul a fost acuzat în trecut de hărțuire sexuală

Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București (TNB) a oficializat angajarea regizorului Felix Alexa. Numele acestuia apare în prezent pe site-ul oficial al instituției. Reprezentanții teatrului au publicat imagini pe o rețea socială cu noul angajat la repetiții. El pregătește spectacolul „Tartuffe” de Molière, conform Cultura la dubă.

Această numire readuce în atenție o investigație jurnalistică din luna ianuarie 2023. Jurnalista Ioana Moldoveanu a expus pe platforma RISE Project o serie de acuzații la adresa regizorului. Mai multe foste studente de la UNATC și foste partenere l-au acuzat de agresiune sexuală, șantaj profesional și hărțuire.

Profesorul a respins acuzațiile la acel moment. O fostă studentă a descris un episod de agresiune fizică directă. Felix Alexa a oferit o replică jurnaliștilor.

„Are dovezi în sensul ăsta? (…) Nu am abuzat niciodată pe nimeni”, a declarat Felix Alexa.

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC) a deschis o anchetă internă. Instituția a clasat cazul, iar Felix Alexa își continuă activitatea didactică. O fostă parteneră a regizorului a detaliat episoade de hărțuire, acte de vandalism asupra mașinii și distrugerea ușii apartamentului său. Regizorul a numit această situație „un incident scos din context”.

Reacția victimelor și contextul legal

Publicația anterior citată a contactat una dintre femeile care au formulat acuzații împotriva lui Felix Alexa. Aceasta a comentat decizia conducerii TNB.

„Faptul că el a fost angajat ca regizor la TNB de către un manager femeie, culmea, nu face decât să îi valideze acest comportament. Teroarea poate căpăta multe forme. În momentul ăsta, teroare înseamnă și faptul că foarte mulți dintre colegii din teatrul național sunt angajați pe perioadă determinată și realmente multora le este teamă să ia poziție publică în ceea ce privește această decizie complet greșită și lipsită de etică a noului manager TNB”, a declarat sursa citată pentru Cultura la dubă.

Femeia a adăugat că nimeni nu își permite să își piardă locul de muncă în acest context.

În prezent, angajările în instituțiile publice sunt blocate prin ordonanță de urgență. Reglementările permit excepții doar la eliberarea unor posturi. Surse din mediul artistic au declarat pentru Cultura la dubă că postul a devenit disponibil după expirarea contractului regizorului Victor Ioan Frunză. Felix Alexa a preluat acest loc pentru o perioadă de un an.

Explicațiile conducerii TNB

Ada Lupu Hausvater ocupă funcția de manager general al TNB. Ea a răspuns întrebărilor publicației citate despre această angajare. Managerul a invocat cariera regizorului și cele 15 spectacole montate anterior pe scenele instituției bucureștene. Consiliul artistic a aprobat angajarea pentru stagiunea curentă.

Întrebată despre acuzațiile de hărțuire din trecutul regizorului, Ada Lupu Hausvater a subliniat importanța egalității de gen.

„Egalitatea de gen este pentru mine, ca femeie și ca manager, o realitate pe care o practic și pe care o pretind în fiecare moment. Impunerea și respectarea unei conduite demne și corecte față de femei reprezintă o valoare fundamentală, fără note de subsol. Nu am tolerat niciodată niciun fel de hărțuire și nu voi tolera niciodată niciun fel de abuz. (…) Cu siguranță, voi reacționa pe măsură la orice tip de derapaj care ar putea leza bunul simț și demnitatea”, a declarat Ada Lupu Hausvater pentru Cultura la dubă.

Site-ul Teatrului „Alexandru Davila” din Pitești îl listează, de asemenea, pe Felix Alexa printre angajații instituției.