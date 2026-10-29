Nu se mai pot face comenzi online la Cărturești, după un atac cibernetic. Ce se întâmplă cu voucherele și punctele clienților

Un incident semnalat pe 22 octombrie

Clienții care au încercat în ultimele zile să acceseze site-ul sau serviciile Cărturești au constatat probabil că acestea nu funcționează, a transmis compania. Cauza este un incident de securitate informatică semnalat pe 22 octombrie, care a perturbat temporar o parte din activitate, se arată în comunicat.

„Dacă ai încercat să intri pe site sau să folosești serviciile noastre în aceste zile, ai observat probabil că lucrurile nu funcționează: ne confruntăm cu un incident de securitate informatică, semnalat în data de 22 octombrie, care ne-a perturbat temporar o parte din activitate.

Echipa noastră tehnică a luat imediat măsuri de protecție, inclusiv notificarea autorităților competente cu privire la incident și colaborarea cu specialiști externi în securitate cibernetică pentru analiză și remediere”, se arată într-un mesaj oficial transmis clienților joi, 2 octombrie

Reprezentanții lanțului de librării au precizat că au anunțat autoritățile competente și au apelat la specialiști externi în securitate cibernetică pentru rezolvarea problemelor.

Fără indicii privind datele utilizatorilor

„Până în acest moment nu avem indicii că datele utilizatorilor au fost accesate sau extrase”, a transmis Cărturești. Potrivit companiei, ancheta privind incidentul continuă, iar clienții vor fi informați pe măsură ce apar detalii noi.

Comenzi online blocate, librării deschise

Atât site-ul carturesti.ro, cât și aplicația mobilă sunt în prezent indisponibile, motiv pentru care comenzile online nu pot fi procesate. Librăriile fizice își continuă însă activitatea fără probleme majore.

Punctele de fidelitate, facturile și voucherele, indisponibile temporar

Incidentul a afectat temporar programul de loialitate, emiterea facturilor și folosirea voucherelor. Clienții nu pot nici acumula puncte la cumpărături, nici folosi punctele deja strânse, arată comunicatul.

În ceea ce privește voucherele cadou, compania a precizat: „Voucherele cadou rămân valabile și se prelungesc automat până la finalul lunii decembrie”.

Recomandări pentru clienți

Cărturești le cere clienților să fie atenți la mesajele care par să provină din partea companiei. Celor care folosesc parola contului Cărturești și pe alte platforme, compania le recomandă să o schimbe pe acele conturi.

Un sfert de secol pe piața cărții

Cărturești este prezent pe piața românească a cărții de 25 de ani și are 800 de angajați. Una dintre librăriile lanțului, Cărturești Carusel, de pe strada Lipscani, a devenit cunoscută și în afara țării datorită clădirii spectaculoase în care funcționează și a fost nominalizată în 2018 la titlul de „Librăria anului” la London Book Fair.