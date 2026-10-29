Zborurile directe București-New York, suspendate în iarnă. În ce zile mai poți zbura cu HiSky până în ianuarie

Doar câteva curse rămase în program

Datele analizate de AeroRoutes la 13 octombrie arată că HiSky a eliminat din orar cele mai multe dintre cursele care leagă Aeroportul Internațional Henri Coandă de Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York.

În sistemul de rezervări, zborurile mai puteau fi găsite pe 30 octombrie, pe 18, 21, 23 și 28 decembrie 2026 și pe 4, 6 și 8 ianuarie 2027. Pentru restul sezonului rece, ruta lipsea din programul obișnuit, potrivit airlinestravel, potrivit profit.ro.

Revenire în vara lui 2027, după o iarnă redusă

Cursele frecvente urmează să fie reluate din sezonul de vară 2027, cu trei zboruri pe săptămână. Față de planurile inițiale ale companiei, schimbarea înseamnă o reducere importantă.

Programul stabilit inițial păstra legătura activă toată iarna, cu două curse pe săptămână, la care se adăugau frecvențe suplimentare în perioada sărbătorilor.

Rețeaua HiSky, cu baza la București

În ultimii ani, compania și-a lărgit rețeaua de zboruri regulate, atât în România, cât și în Republica Moldova. Bucureștiul a rămas principala bază operațională. De aici, HiSky operează rute interne și europene, dar și cursa transatlantică directă spre JFK, New York.

Rețeaua mai cuprinde zboruri cu plecare din Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea, Iași, Baia Mare și Chișinău.

O flotă formată doar din avioane Airbus

Toate aeronavele companiei sunt fabricate de Airbus. Pentru distanțele scurte și medii, HiSky folosește modele din familia A320, iar zborurile lungi sunt asigurate cu Airbus A330, conform aceleiași surse.

Extinderea flotei i-a permis companiei să opereze, în paralel, rețeaua regulată din Europa și curse directe pe distanțe mari.

Ruta spre New York, inaugurată în 2024

HiSky a lansat legătura București-New York în 2024. Odată cu ea, România a avut din nou zboruri directe spre Statele Unite, după o pauză de peste 20 de ani. Pe lângă cursele regulate, compania organizează și zboruri charter spre destinații din Europa, Asia și Africa, în colaborare cu agențiile de turism.

Începând din 2023, HiSky se numără constant printre operatorii aerieni cu cei mai mulți pasageri transportați pe aeroporturile din România.

Rezultatele din 2025

În 2025, numărul total al pasagerilor transportați de HiSky de la lansarea operațiunilor se apropia de 6 milioane. Tot atunci, cursa directă spre New York ajunsese printre cele mai importante rute ale companiei, arată sursa citată.

Numai în cursul anului 2025, compania a avut peste 1,8 milioane de pasageri, a efectuat peste 14.000 de zboruri și a strâns mai mult de 33.000 de ore de zbor. În tot acest timp, programul a fost stabil, iar frecvențele pe rutele din rețea au rămas constante.

HiSky este o companie aeriană low-cost, înființată în 2020 în Republica Moldova, și are certificat de operator aerian și în România.