CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, vizat de un presupus caz de spionaj în favoarea Chinei

Agențiile de informații americane cred că directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, a fost vizat de un presupus spion chinez care a făcut afaceri cu el, scrie New York Times.

Alice Huang este directoare la o companie de centre de date cu sediul în Singapore, numită Megaspeed.

Anterior, ea fusese suspectată că a introdus ilegal cipuri Nvidia în China, ceea ce i-a determinat pe oficialii americani să o supravegheze și să o monitorizeze.

Oficialii americani au stabilit că Huang acționa ca o resursă a serviciilor secrete chineze, transmițând informații comerciale către Beijing, relatează New York Times.

În cursul supravegherii lor, oficialii americani au stabilit că Alice Huang a dezvoltat o relație strânsă cu CEO-ul Nvidia.

Cipurile puternice ale Nvidia servesc drept piatră de temelie a boom-ului inteligenței artificiale și l-au propulsat pe Jensen Huang într-una din cele mai influente poziții de conducere din industrie.

Șeful Nvidia, apropiat de Trump

Din această poziție, el a dezvoltat un parteneriat strâns cu Donald Trump, în timp ce guvernul SUA încearcă să-și apere poziția de lider în dezvoltarea inteligenței artificiale.

Oficialii Casei Albe ar fi fost alarmați de accesul lui Alice Huang la șeful Nvidia tocmai datorită relației strânse pe care acesta a dezvoltat-o ​​cu Trump, scrie New York Times.

Administrația Trump a impus restricții asupra exporturilor de cipuri avansate de inteligență artificială către China din motive de securitate națională. Se bănuiește că Huang și-ar fi ajutat guvernul să ocolească aceste restricții.

Într-o declarație pentru New York Times, Nvidia a spus că nu a fost nimic ieșit din comun în interacțiunile CEO-ului Nvidia cu Alice Huang.

„Întâlnirile cu clienții fac parte din munca unui CEO. Jensen discută cu mii de directori executivi de clienți în fiecare an”, a declarat purtătorul de cuvânt într-un comunicat.

Megaspeed și clienții ca aceasta „primesc informații comerciale obișnuite – nu secrete comerciale sensibile ale Nvidia – și nicio informație relevantă pentru securitatea națională”, a transmis compania.

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