CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, vizat de un presupus caz de spionaj în favoarea Chinei

Jensen Huang ar fi avut o relație strânsă cu un director executiv al unei companii de tehnologie suspectat că ar fi transmis informații Chinei.

Ana Dima
CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, vizat de un presupus caz de spionaj în favoarea Chinei

Directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang / captură foto

Jensen Huang ar fi avut o relație strânsă cu un director executiv al unei companii de tehnologie suspectat că ar fi transmis informații Chinei.

Idei principale

Șeful Nvidia, vizat, se pare, că ar fi vizat de un complot de spionaj chinezesc

S-a descoperit că o femeie de afaceri chineză, care avea o relație apropiată cu Jensen Huang, transmitea informații secrete către Beijing.

Președintele Trump a fost informat, dar nu a luat nicio măsură.

Agențiile de informații americane cred că directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, a fost vizat de un presupus spion chinez care a făcut afaceri cu el, scrie New York Times.

Alice Huang este directoare la o companie de centre de date cu sediul în Singapore, numită Megaspeed.

Anterior, ea fusese suspectată că a introdus ilegal cipuri Nvidia în China, ceea ce i-a determinat pe oficialii americani să o supravegheze și să o monitorizeze.

Oficialii americani au stabilit că Huang acționa ca o resursă a serviciilor secrete chineze, transmițând informații comerciale către Beijing, relatează New York Times.

În cursul supravegherii lor, oficialii americani au stabilit că Alice Huang a dezvoltat o relație strânsă cu CEO-ul Nvidia.

Cipurile puternice ale Nvidia servesc drept piatră de temelie a boom-ului inteligenței artificiale și l-au propulsat pe Jensen Huang într-una din cele mai influente poziții de conducere din industrie.

Șeful Nvidia, apropiat de Trump

Din această poziție, el a dezvoltat un parteneriat strâns cu Donald Trump, în timp ce guvernul SUA încearcă să-și apere poziția de lider în dezvoltarea inteligenței artificiale.

Oficialii Casei Albe ar fi fost alarmați de accesul lui Alice Huang la șeful Nvidia tocmai datorită relației strânse pe care acesta a dezvoltat-o ​​cu Trump, scrie New York Times.

Administrația Trump a impus restricții asupra exporturilor de cipuri avansate de inteligență artificială către China din motive de securitate națională. Se bănuiește că Huang și-ar fi ajutat guvernul să ocolească aceste restricții.

Într-o declarație pentru New York Times, Nvidia a spus că nu a fost nimic ieșit din comun în interacțiunile CEO-ului Nvidia cu Alice Huang.

„Întâlnirile cu clienții fac parte din munca unui CEO. Jensen discută cu mii de directori executivi de clienți în fiecare an”, a declarat purtătorul de cuvânt într-un comunicat.

Megaspeed și clienții ca aceasta „primesc informații comerciale obișnuite – nu secrete comerciale sensibile ale Nvidia – și nicio informație relevantă pentru securitatea națională”, a transmis compania.

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