VIDEO Charlie Ottley promovează România de Halloween. Clipul, realizat pentru Ministerul Turismului, este transmis pe BBC World News. „Nu totul se rezumă la Dracula”

Jurnalistul britanic Charlie Ottley, îndrăgostit iremediabil de România, a revenit cu un clip de promovare a țării noastre, realizat pentru Ministerul Turismului și care este deja transmis de BBC World News.

„Iată o avanpremieră exclusivă a unui nou film pe care l-am realizat pentru Ministerul Turismului, menit să promoveze România cu ocazia sărbătorii de Halloween.

O versiune de un minut a acestui material va fi difuzată pe BBC World News, alături de alte trei filme noi care vor rula timp de o lună și pe care le vom prezenta în zilele următoare”, spune jurnalistul.

El povestește că filmul abordează într-o manieră ludică mitologia lui Dracula. Doi tineri turiști călătoresc cu rucsacul în spate, urmăriți de Nosferatu, însă aceștia îl ignoră aproape complet, fiind mult mai captivați de minunile naturale și culturale ale Transilvaniei.

Totuși, există și o întorsătură de situație, Dracula reușind, în cele din urmă, să-și atingă scopul în scenele finale.

Conceptul este: „România – Nu totul se rezumă la Dracula… dar el își va lăsa, cu siguranță, amprenta!”

„Mesajul este clar: deși există, într-adevăr, o mitologie născută din romanul lui Stoker și apare chiar și un descendent al acestuia în film, această mitologie pălește în fața minunilor reale și autentice ale acestei țări incredibile”, explică Ottley.

Charlie Ottley este un jurnalist, scriitor, prezentator și producător britanic de documentare care a devenit unul dintre cei mai cunoscuți promotori internaționali ai României.

Prin filmele sale, a încercat să schimbe imaginea țării în străinătate, prezentând nu doar castelele și peisajele spectaculoase, ci și biodiversitatea, gastronomia, tradițiile și oamenii din comunitățile locale.

În noiembrie 2025, a obținut cetățenia română, după ce se stabilise de mai mulți ani în satul Șirnea, județul Brașov.

Ce a făcut Charlie Ottley pentru România

A făcut cunoscuți Carpații în întreaga lume. Wild Carpathia este seria care l-a consacrat. Realizată în cinci părți, aceasta prezintă munții, pădurile, fauna, patrimoniul rural și comunitățile tradiționale ale României. A fost difuzată în peste 110 țări și tradusă în 11 limbi, ajungând la milioane de telespectatori. Seria a atras atenția și asupra nevoii de a proteja pădurile și peisajele naturale.

A promovat România prin gastronomie și cultură. Flavours of Romania prezintă regiunile istorice ale țării, bucătăria, arhitectura, meșteșugurile și tradițiile locale. Serialul a ajuns pe Netflix, oferind României acces la un public internațional mult mai larg decât cel al televiziunilor naționale.

A pus în valoare Delta Dunării și biodiversitatea. Prin Wild Danube, a explorat ecosistemele Dunării și ale Deltei, atrăgând atenția asupra bogăției naturale a regiunii și a necesității conservării acesteia.

A dus promovarea României pe BBC și în fața publicului internațional. În 2020, a organizat o campanie de promovare a României pe BBC World News, finanțată printr-o campanie de strângere de fonduri. În 2026, a revenit cu noi filme pentru Ministerul Turismului, inclusiv un clip de Halloween difuzat pe BBC World News, care transmite mesajul că România înseamnă mult mai mult decât legenda lui Dracula.

A promovat turismul local și patrimoniul rural. Nu s-a limitat la peisaje. A adus în atenție sate, producători locali, gastronomie, arhitectură tradițională și inițiative de conservare. S-a stabilit în Șirnea, în județul Brașov, și a continuat să realizeze proiecte în teritoriu, inclusiv filmări recente la Făgăraș pentru un nou documentar.

Ce impact a avut și ce recunoaștere a primit

Promovare internațională: documentarele sale au făcut cunoscute peisaje și regiuni ale României unor publicuri din numeroase țări. Campanii pe BBC World News: a atras finanțare pentru campanii de promovare turistică în 2020 și în anii următori, inclusiv cu sprijinul autorităților locale. Recunoaștere oficială: în 2021, președintele Klaus Iohannis i-a conferit Ordinul „Meritul Cultural”, în grad de Ofițer, categoria F – „Promovarea culturii”. În 2020, devenise cetățean de onoare al Brașovului.

Diplomație culturală și turistică: în ianuarie 2026, a început un turneu internațional de proiecții și evenimente organizat în colaborare cu Ministerul Economiei și cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe. Programul includea Thailanda, Malaezia, Chile, Peru, Columbia și Regatul Unit.P

Proiecte în desfășurare: în octombrie 2026, filma la Făgăraș pentru un nou documentar de promovare a României, iar un proiect dedicat Țării Făgărașului este anunțat pentru primăvara lui 2027.

Dincolo de biografie

Contribuția lui Ottley nu constă doar în a filma locuri frumoase. El a construit produse audiovizuale destinate publicului internațional, a găsit surse de finanțare și canale de distribuție și a legat promovarea turistică de conservarea patrimoniului natural și cultural.

Există însă o distincție importantă: audiența documentarelor și vizibilitatea internațională sunt măsurabile, dar efectul lor exact asupra numărului de turiști și asupra economiei locale este mai greu de izolat de alți factori.

Așadar, este justificat să vorbim despre o contribuție importantă la promovarea imaginii României.

În esență, Charlie Ottley a făcut pentru imaginea internațională a României ceva ce instituțiile publice de promovare turistică au avut dificultăți să facă în mod constant: a spus povești despre țară prin filme cu distribuție internațională și a continuat să investească personal în proiecte legate de România.

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