Visul unui cuplu de americani de a locui la pensie pe un vas de croazieră, năruit după ce compania a rămas fără bani și i-a abandonat în Cambodgia

După 17 luni la bordul Navei, compania, Villa Vie Residences, le-a comunicat familiei Montoya și altor aproximativ 200 de pasageri că trebuie să debarce din Odyssey într-un port din Cambodgia, împreună cu animalele de companie și cu obiectele personale pe care le puteau duce din casele lor de pe mare, potrivit Reuters.

„Nu călătorisem cu adevărat atât de mult în afara Statelor Unite până probabil cu câteva luni înainte de a ne îmbarca pe navă… și am văzut-o pur și simplu ca pe o oportunitate excelentă de a putea vedea lumea”, a declarat Paul pentru Reuters.

Incertitudinea privind viitorul navei este mult mai mult decât o simplă problemă de călătorie pentru cei care au cheltuit zeci de mii de dolari, sperând să o transforme în casa lor pentru anii următori.

Compania, în proces de restructurare

„Au rămas fără bani”, a spus Paul. „De aceea nu au putut cumpăra combustibil. Chiar au avut dificultăți în a plăti echipajul de pe navă, ceea ce face totul și mai dificil. Deci, de fapt, nu ne așteptăm să primim niciun ban înapoi.”

Villa Vie nu a răspuns la întrebările trimise prin e-mail sau la apelurile telefonice. Într-un comunicat publicat marți, compania a declarat că încearcă să se restructureze și să se recapitalizeze, dar că nu au fost finalizate nicio înțelegere.

„Acest demers este în curs de desfășurare, iar niciun rezultat nu este garantat”, a declarat compania, adăugând că lucrează pentru a sprijini persoanele afectate.

„Calitatea hranei a început să se deterioreze”

Pe măsură ce războiul cu Iranul se prelungea și prețurile combustibilului creșteau, Paul a spus că rezidenții au observat probleme tot mai mari la bordul Odyssey. Compania le-a cerut pasagerilor să contribuie cu mai mult, iar rezidenților să acorde un împrumut pentru combustibil, a declarat el.

„Iar când am ajuns în Cambodgia, nu avea absolut nicio conexiune la internet”, a spus el. „Calitatea hranei a început să se deterioreze acum aproximativ trei luni, iar la acel moment știam că compania rămânea fără bani.”

Familia Montoya a spus că acum plănuiește să trăiască din banii pe care îi alocaseră pentru taxele lunare și să petreacă ceva timp în Malaysia.

Lynn a spus că le va lipsi mai mult comunitatea de la bordul navei decât banii pierduți.

„E greu să pierzi acei bani, dar mă uit și la faptul că am avut 17 luni în care am vizitat cele mai uimitoare locuri și am întâlnit cei mai uimitori oameni”, a spus ea.

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