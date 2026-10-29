Se schimbă proprietarul companiei care asigură 12% din necesarul de gaze al României. Cine preia zăcământul din Marea Neagră

Zăcământul Midia furnizează gaze României din 2022

Black Sea Oil & Gas a început extracția gazelor din zăcământul Midia în iunie 2022, după investiții de peste 400 de milioane de dolari în proiectul Midia Gas Development (MGD). Acesta a fost primul proiect de producție offshore de hidrocarburi dezvoltat în sectorul românesc al Mării Negre în mai bine de trei decenii.

Pentru exploatarea zăcământului, compania a construit platforma offshore Ana, a instalat o conductă submarină de 126 de kilometri și a realizat o stație de tratare a gazelor la Vadu. Cu sprijinul Carlyle, în calitate de acționar, BSOG a coordonat investițiile în numele său și al partenerilor de concesiune. De la începerea producției, zăcământul Midia a asigurat aproximativ 12% din necesarul intern de gaze naturale al României, conform comunicatului companiilor. BSOG deține 70% din proiect și îl operează în continuare.

Mazarine Energy își extinde activitatea în România prin preluarea BSOG

Fondată în 2013 de Edward van Kersbergen, compania olandeză Mazarine Energy produce petrol și gaze în România și Tunisia. Firma este prezentă pe piața românească din 2017 și și-a extins operațiunile în acest an și în Olanda, unde a preluat 50% din Wintershall Noordzee.

Preluarea Black Sea Oil & Gas îi va consolida prezența în România prin accesul la producția offshore de gaze naturale din Marea Neagră. Acordul anunțat de Carlyle și BERD vizează Black Sea Oil & Gas S.A. și BSOG Holding Activity S.A., iar după finalizarea tranzacției, BSOG va continua să opereze zăcământul Midia.

BSOG va continua să opereze proiectul din Marea Neagră

Schimbarea proprietarului nu înseamnă că operarea zăcământului Midia va fi preluată de o altă companie. Potrivit comunicatului, Black Sea Oil & Gas va rămâne operatorul proiectului și după încheierea tranzacției.

„România a fost o parte esențială a activității Mazarine din 2017 și suntem mândri să ne consolidăm prezența prin BSOG”, a declarat Edward van Kersbergen, directorul general al Mazarine Energy, potrivit comunicatului citat de Agerpres. El a afirmat că firma vrea să continue activitatea echipei BSOG și să contribuie în continuare la securitatea energetică a României.

Carlyle investise în BSOG în 2015, când compania se afla încă în etapa de explorare. BERD a devenit investitor în 2017. În perioada în care a fost acționar, Carlyle a susținut dezvoltarea proiectului Midia, care a ajuns să furnizeze o parte importantă din gazele consumate în România.

Neptun Deep ar putea dubla producția de gaze a României din 2027

Producția de gaze din Marea Neagră ar urma să crească semnificativ odată cu intrarea în exploatare a proiectului Neptun Deep, programată pentru 2027. Deținut de OMV Petrom și Romgaz, zăcământul conține aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Cele două companii au instalat în iulie platforma Neptun Alpha, cu o greutate de 16.500 de tone și o înălțime de 225 de metri. La capacitatea maximă de extracție, producția anuală de gaze a României ar urma să se dubleze, ajungând la 16 miliarde de metri cubi, ceea ce ar transforma țara în cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană.

Până la pornirea producției din Neptun Deep, zăcământul Midia, exploatat de Black Sea Oil & Gas, contribuie deja la aprovizionarea României cu gaze naturale. Compania urmează să fie preluată de Mazarine Energy, în urma acordului de vânzare încheiat de Carlyle și BERD, însă BSOG va continua să opereze zăcământul.