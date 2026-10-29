Se schimbă proprietarul companiei care asigură 12% din necesarul de gaze al României. Cine preia zăcământul din Marea Neagră

O companie care asigură 12% din gazele României ajunge pe mâna unui nou proprietar. Cine preia afacerea din Marea Neagră?

Madalina Bahrim
Se schimbă proprietarul companiei care asigură 12% din necesarul de gaze al României. Cine preia zăcământul din Marea Neagră

Sursă foto: Magnific.com

O companie care asigură 12% din gazele României ajunge pe mâna unui nou proprietar. Cine preia afacerea din Marea Neagră?

Fondul american de investiții Carlyle și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) au ajuns la un acord pentru vânzarea Black Sea Oil & Gas (BSOG) către compania olandeză Mazarine Energy. Tranzacția schimbă acționariatul companiei care exploatează zăcământul de gaze Midia din Marea Neagră, de unde România își asigură aproximativ 12% din necesarul intern de gaze naturale. Vânzarea nu este încă finalizată, deoarece acordul anunțat de companii trebuie să primească aprobările autorităților de reglementare, iar valoarea tranzacției nu a fost făcută publică. După finalizarea acesteia, Mazarine Energy va deveni noul proprietar al BSOG, însă compania românească va continua să opereze proiectul Midia, potrivit comunicatului comun al părților implicate.

Zăcământul Midia furnizează gaze României din 2022

Black Sea Oil & Gas a început extracția gazelor din zăcământul Midia în iunie 2022, după investiții de peste 400 de milioane de dolari în proiectul Midia Gas Development (MGD). Acesta a fost primul proiect de producție offshore de hidrocarburi dezvoltat în sectorul românesc al Mării Negre în mai bine de trei decenii.

Pentru exploatarea zăcământului, compania a construit platforma offshore Ana, a instalat o conductă submarină de 126 de kilometri și a realizat o stație de tratare a gazelor la Vadu. Cu sprijinul Carlyle, în calitate de acționar, BSOG a coordonat investițiile în numele său și al partenerilor de concesiune. De la începerea producției, zăcământul Midia a asigurat aproximativ 12% din necesarul intern de gaze naturale al României, conform comunicatului companiilor. BSOG deține 70% din proiect și îl operează în continuare.

Mazarine Energy își extinde activitatea în România prin preluarea BSOG

Fondată în 2013 de Edward van Kersbergen, compania olandeză Mazarine Energy produce petrol și gaze în România și Tunisia. Firma este prezentă pe piața românească din 2017 și și-a extins operațiunile în acest an și în Olanda, unde a preluat 50% din Wintershall Noordzee.

Preluarea Black Sea Oil & Gas îi va consolida prezența în România prin accesul la producția offshore de gaze naturale din Marea Neagră. Acordul anunțat de Carlyle și BERD vizează Black Sea Oil & Gas S.A. și BSOG Holding Activity S.A., iar după finalizarea tranzacției, BSOG va continua să opereze zăcământul Midia.

BSOG va continua să opereze proiectul din Marea Neagră

Schimbarea proprietarului nu înseamnă că operarea zăcământului Midia va fi preluată de o altă companie. Potrivit comunicatului, Black Sea Oil & Gas va rămâne operatorul proiectului și după încheierea tranzacției.

„România a fost o parte esențială a activității Mazarine din 2017 și suntem mândri să ne consolidăm prezența prin BSOG”, a declarat Edward van Kersbergen, directorul general al Mazarine Energy, potrivit comunicatului citat de Agerpres. El a afirmat că firma vrea să continue activitatea echipei BSOG și să contribuie în continuare la securitatea energetică a României.

Carlyle investise în BSOG în 2015, când compania se afla încă în etapa de explorare. BERD a devenit investitor în 2017. În perioada în care a fost acționar, Carlyle a susținut dezvoltarea proiectului Midia, care a ajuns să furnizeze o parte importantă din gazele consumate în România.

Neptun Deep ar putea dubla producția de gaze a României din 2027

Producția de gaze din Marea Neagră ar urma să crească semnificativ odată cu intrarea în exploatare a proiectului Neptun Deep, programată pentru 2027. Deținut de OMV Petrom și Romgaz, zăcământul conține aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Cele două companii au instalat în iulie platforma Neptun Alpha, cu o greutate de 16.500 de tone și o înălțime de 225 de metri. La capacitatea maximă de extracție, producția anuală de gaze a României ar urma să se dubleze, ajungând la 16 miliarde de metri cubi, ceea ce ar transforma țara în cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană.

Până la pornirea producției din Neptun Deep, zăcământul Midia, exploatat de Black Sea Oil & Gas, contribuie deja la aprovizionarea României cu gaze naturale. Compania urmează să fie preluată de Mazarine Energy, în urma acordului de vânzare încheiat de Carlyle și BERD, însă BSOG va continua să opereze zăcământul.

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro