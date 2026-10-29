Cum ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri parlamentare. AUR – 34%, PSD – 26%, PNL – 16%. Ce cred oamenii despre intrarea PSD la guvernare

Un sondaj CURS arată că percepția populației asupra direcției în care se îndreaptă România rămâne predominant negativă. Peste trei sferturi dintre respondenți consideră că țara merge într-o direcție greșită, în timp ce 18% apreciază pozitiv evoluția acesteia.

77% dintre respondenți consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce 18% apreciază că direcția este una bună. 5% nu au exprimat o opinie, arată sondajul CURS.

Rezultatul arată că nemulțumirea față de direcția în care se îndreaptă România rămâne la un nivel ridicat, majoritatea respondenților având o percepție negativă asupra evoluției țării.

În plan electoral, AUR înregistrează 34% din intențiile de vot, urmat de PSD cu 26% și PNL cu 16%. USR este creditat cu 8%, iar celelalte formațiuni înregistrează scoruri de cel mult 5%.

În ceea ce privește participarea PSD la guvernare, opiniile respondenților sunt distribuite diferit între cele patru niveluri de evaluare. 38% consideră decizia corectă în mare sau foarte mare măsură, iar 57% în mică sau foarte mică măsură.

AUR se situează la 34% în intenția de vot, urmat de PSD cu 26%

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 34% din voturi, fiind urmat de PSD cu 26% și PNL cu 16%. USR este creditat cu 8%, iar UDMR cu 5%.

Partidul Naționalist Reformarea României – Piedone și SENS sunt creditate fiecare 3%, în timp ce SOS România, Acțiunea Conservatoare înregistrează 2%. Alte opțiuni însumează 1%.

Diferența dintre primele două formațiuni este de 8 puncte procentuale, iar între PSD și PNL de 10 puncte. Primele trei partide concentrează împreună 77% din opțiunile de vot exprimate.

Opinii diferite privind participarea PSD la guvernare

În ceea ce privește decizia PSD de a participa la guvernarea condusă de Luca Niculescu, 25% dintre respondenți consideră că aceasta este corectă în foarte mare măsură, iar 13% în mare măsură.

Pe de altă parte, 34% apreciază că decizia este corectă în mică măsură, iar 23% în foarte mică măsură. 5% nu au exprimat o opinie.

Distribuția răspunsurilor evidențiază diferențe de opinie în privința participării PSD la guvernare, evaluările fiind concentrate în special în categoriile „în mică măsură” și „în foarte mare măsură”.

Reducerea costului vieții și creșterea veniturilor, indicate ca priorități

Reducerea prețurilor și a costului vieții reprezintă principala prioritate indicată de respondenți pentru Guvernul Luca Niculescu, fiind menționată de 41% dintre aceștia. Pe locul al doilea se află creșterea salariilor și a pensiilor, cu 39%, urmată de reducerea taxelor și impozitelor, cu 27%.

Reducerea deficitului bugetar și a cheltuielilor statului este menționată de 23% dintre respondenți, iar reforma administrației publice de 22%. Îmbunătățirea serviciilor de sănătate și educație este indicată de 21%, în timp ce creșterea investițiilor și dezvoltarea economiei reprezintă o prioritate pentru 13%.

Rezultatele arată că principalele preocupări ale populației sunt legate de nivelul de trai și de puterea de cumpărare. Reducerea costului vieții și creșterea veniturilor sunt menționate mai frecvent decât măsurile privind echilibrarea bugetului sau reforma administrației publice.

Totodată, reducerea taxelor și impozitelor, diminuarea deficitului bugetar și reforma administrației se regăsesc între prioritățile indicate de o parte importantă a respondenților.

Întrebarea a permis răspunsuri multiple, astfel că procentele nu însumează 100%.

Concluzii

În ansamblu, cercetarea surprinde un climat public caracterizat de nemulțumire față de direcția țării și de preocupări economice concentrate în special asupra costului vieții și a veniturilor.

Prioritățile indicate de respondenți arată că măsurile cu impact direct asupra bugetelor gospodăriilor ocupă un loc central în așteptările populației față de guvern.