Diaspora românească, exemplu de omenie în Spania. Românii noștri au sărit să ajute victimele tragediei feroviare din Toledo

Autoritățile spaniole au verificat listele persoanelor care cumpăraseră bilete pentru cele două trenuri implicate în accident și au identificat un român printre victime. Contactat de consulat, acesta a declarat că a fost rănit, a trecut prin investigații medicale și a primit îngrijiri, fără să fie necesară spitalizarea. Deocamdată, autoritățile spaniole nu au transmis informații despre alți cetățeni români implicați în accident.

Într-o corespondență specială pentru Știrile ProTV, jurnalistul a relatat că presa din mai multe țări europene încearcă să afle dacă printre persoanele ajunse la spitale sau la morgă se află și cetățeni străini.

„În cont vorbim și de 54 de dispăruți, persoane care nu au fost găsite și pe care autoritățile le caută în cele două trenuri”, a spus corespondentul, potrivit sursei citate.

Un român stabilit de 21 de ani în zonă a ajuns la locul accidentului în jumătate de oră

Sergiu Șoșa, originar din Alba Iulia, locuiește de 21 de ani în comuna Turda, în apropierea locului unde s-a produs accidentul. Imediat după tragedie, el și alți localnici au pornit spre zona afectată pentru a-i ajuta pe răniți și pentru a le permite echipajelor de ambulanță să intervină cât mai repede.

„Tot satul s-a mobilizat, în jumătate de oră eram toți cu mașinile la locul accidentului și aduceam răniți aici ca să ajutăm ambulanțele, ca să poată să facă față”, a povestit Sergiu Șoșa, pentru sursa citată.

Românul a descris și panica oamenilor care încercau să-și găsească rudele după impact.

„Ei plângeau cel mai tare să își găsească familia, care erau cu familii, unchi, mătuși, soră”, a spus acesta.

Sergiu și soția sa, Sabrina, au un restaurant în localitate. Cei doi au pregătit mâncare și au distribuit apă și cafea pentru persoanele afectate de tragedie și pentru cei implicați în intervenție. Efortul lor a continuat și în dimineața următoare.

„Am făcut peste o sută și ceva de sendvișuri mari, cafea, apă, astăzi dimineață am făcut 300-400 de churos”, a relatat Sergiu Șoșa, citat de Știrile ProTV. El a povestit că oamenii erau disperați să afle ce s-a întâmplat cu membrii familiilor lor: „Plângeau, căutau familii, mama căuta fiica, frate, unchi, mătuși, panicați.”

Sabrina Șoșa a ajutat răniții în spațiile amenajate de autorități

Sabrina Șoșa s-a implicat și în activitatea din cele două săli de sport în care autoritățile spaniole au organizat spații pentru acordarea îngrijirilor medicale. Acolo au ajuns persoane rănite, unele cu leziuni la cap, mâini și spate, în timp ce cazurile mai grave au fost preluate de echipajele de intervenție și transportate la spitale.

„Plini de sânge, răniți, la cap, la mâini. Aici care au fost nu chiar grav, grav, loviți la cap, la mâini, la spate; cei mai grav s-au dus cu elicopterul, ambulanțe, mii de elicoptere, ambulanțe, multe, multe”, a povestit Sabrina Șoșa.

Mobilizarea localnicilor a completat intervenția serviciilor de urgență, care au preluat persoanele cu răni grave și le-au transportat către unitățile medicale.

Un medic român din Spania spune că pacienții cu răni grave au fost duși la Madrid și Toledo

Printre cadrele medicale care au intrat în contact cu victimele se numără și doctorul Radu Podaru, român care conduce secția de terapie intensivă a Spitalului Memorial Publio Cordón. Unitatea medicală a primit persoane rănite în accident, însă cazurile grave au fost direcționate către spitale din Madrid și Toledo.

„Răniți, dar răni ușoare, i-am văzut în urgențe; marea majoritate a pacienților gravi care s-au dus pe ATI au fost duși la spitalele din Madrid și Toledo”, a declarat medicul.

Podaru a relatat și despre amploarea mobilizării pentru donarea de sânge. Oamenii au venit din proprie inițiativă să ajute victimele, iar numărul celor care s-au prezentat a fost atât de mare încât timpul de așteptare a ajuns la aproximativ patru ore.

„Din propria inițiativă s-au dus să doneze sânge și s-a adus atât de mulți oameni care vor să doneze sânge, că trebuie să aștepți în jur de 4 ore ca să poți să donezi”, a spus medicul.

MAE le cere românilor să anunțe consulatele dacă au rude dispărute

Reprezentanții ambasadei României au transmis că numerele de telefon ale consulatelor din zonă sunt disponibile pentru cetățenii români care au nevoie de sprijin.

„Românii, dacă sunt în vreo situație de acest fel sau dacă e vreo persoană dispărută, să sune la autoritățile spaniole, dar și la autoritățile române, care sunt la dispoziția lor”, a declarat un reprezentant al ambasadei, potrivit aceleiași surse.

Vă amintim că miercuri, 28 octombrie, două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în apropiere de Urda, în provincia Toledo din Spania. Accidentul s-a soldat cu 69 de morți și zeci de răniți, iar operațiunile de căutare a victimelor au continuat și joi, iar Spania a decretat stare de doliu național.

Potrivit autorităților spaniole, 50 de persoane rănite sunt încă internate în spitale.

Află și Cauzele accidentului feroviar din Spania. Un sistem informatic defect și o decizie umană au provocat 68 de decese