Programul Rabla 2026 reîncepe cu o nouă sesiune în luna noiembrie. Ce categorie de mașini va beneficia de cele mai mari fonduri

„De marţi, 3 noiembrie, de la ora 10:00, românii care nu au reuşit să se înscrie până acum au o nouă şansă să primească sprijin pentru o maşină nouă, mai puţin poluantă”, anunţă, joi, Ministerul Mediului, într-o postare pe Facebook.

„Pentru această etapă sunt disponibili 35,4 milioane de lei (aproximativ 3.200 de ecotichete), din care pentru maşini pe benzină, GPL şi hibride se alocă o sumă de 25,6 milioane de lei (aproximativ 2.550 de ecotichete). Ecotichetul are o valoare de 10.000 lei pentru benzină/GPL şi de 12.000 lei pentru hibride.”, transmite Ministerul Mediului.

Pentru maşini electrice şi plug-in hibrid este rezervată suma de 9,2 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 600 de ecotichete. Ecotichetul este de 18.500 lei pentru electrice şi de 15.000 lei pentru plug-in hibrid, precizează Ministerul Mediului.

În acelaşi timp, pentru motociclete sunt alocate fonduri de 550.000 de lei (circa 55 de ecotichete), cu o valoare a ecotichetului de 10.000 lei, în timp ce pentru o motocicletă electrică suma este de 15.000 lei.

Fonduri rezervate anterior, puse la dispoziție pentru actuala sesiune

„Pentru această nouă sesiune sunt puse la dispoziţie fondurile rezervate anterior pentru care nu au fost parcurse complet toate procedurile. Sunt bani care trebuie să ajungă la cetăţeni, nu să rămână blocaţi în proceduri administrative.

Ne dorim un program accesibil, eficient şi care să răspundă nevoilor reale ale românilor. Fiecare beneficiar în plus înseamnă un pas înainte către un transport mai curat şi un mediu mai sănătos”, a declarat ministrul Mediului, Natalia Intotero.

Conducerea ministerului precizează că pentru fiecare ecotichet trebuie predată la casat o maşină veche de cel puţin 8 ani. „Sunt valabile doar cererile descărcate din aplicaţia AFM începând cu 3 noiembrie, ora 10:00.

Înscrierile sunt deschise până la 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor”, atrag atenţia oficialii de la Ministerul Mediului.

Schimbări aduse la Programul Rabla

Programul Rabla ar urma să fie disponibil, în perioada 2027–2030, doar pentru mașinile fabricate în Uniunea Europeană, potrivit programului de guvernare depus de premierul desemnat Luca Niculescu.

Dacă propunerea va fi aplicată, nu va mai conta doar marca autoturismului, ci și țara în care acesta este fabricat. Astfel, o mașină a unui producător european, dar asamblată în China sau Maroc, ar putea să nu mai beneficieze de subvenție.

În schimb, un autoturism al unei mărci asiatice, produs într-o fabrică din Uniunea Europeană, ar putea îndeplini această condiție.

Astfel, mai multe modele de Dacia, care nu sunt fabricate în Europa, ar putea să nu mai beneficieze de program.

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