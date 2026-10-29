PRIMA NEWS Sebastian Burduja: Mediul de afaceri suferă în România. „Ce alternativă avea Guvernul Bolojan?”

Liberalul susţine însă că măsurile adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan au fost necesare pentru menţinerea ratingului de ţară şi evitarea unei situaţii economice mai grave, chiar dacă au încetinit parţial economia.

„E categoric, mediul de afaceri suferă în România, nimeni nu poate să nege lucrul acesta. În special industriile care sunt bazate pe consumul oamenilor în fiecare zi, nu ştiu, HoReCa, de exemplu, sau altele”, a declarat Sebastian Burduja în emisiunea „Interese mari şi mici”, difuzată de Prima News şi prezentată de Emma Zeicescu şi Mihai Radu.

Fostul ministru a recunoscut că efectele măsurilor economice sunt resimţite de companii, dar a pus sub semnul întrebării existenţa unor alternative care să fi permis Guvernului să gestioneze problemele bugetare fără să afecteze activitatea economică.

Sebastian Burduja: Măsurile Guvernului Bolojan au încetinit economia

Liberalul a susţinut că Executivul a fost nevoit să adopte măsuri care au avut consecinţe asupra economiei, argumentând că acestea trebuie analizate şi prin prisma obiectivului de a menţine încrederea în capacitatea României de a-şi gestiona finanţele publice.

„Nu suntem rupţi de partea asta, doar că nu ştiu, domnule Radu, şi nu ştiu ce alternativă avea guvernul Bolojan, în afară de a lua aceste măsuri care sigur au încetinit parţial economia, dar ne-au ţinut ratingul de ţară, am evitat genunchiul, ceea ce a însemnat totuşi o şansă pentru România să-şi revină”, a afirmat Sebastian Burduja.

Prin această explicaţie, fostul ministru a susţinut că măsurile adoptate de Guvern trebuie privite în raport cu riscurile pe care autorităţile ar fi încercat să le evite.

El nu a detaliat însă la ce alternative concrete se referă şi nici nu a prezentat date care să cuantifice efectul măsurilor asupra activităţii companiilor.

HoReCa, printre sectoarele vulnerabile la reducerea consumului

Sebastian Burduja a indicat industria HoReCa drept unul dintre exemplele de domenii care pot resimţi dificultăţi atunci când populaţia îşi reduce cheltuielile. Sectorul include hoteluri, restaurante şi cafenele, iar activitatea companiilor depinde în mare măsură de cererea pentru servicii şi de bugetele disponibile ale clienţilor.

În perioadele în care gospodăriile îşi limitează cheltuielile, firmele care depind de consumul curent pot înregistra scăderi ale veniturilor. Evoluţia poate influenţa deciziile privind investiţiile, angajările şi extinderea activităţii, în funcţie de costurile suportate şi de capacitatea companiilor de a se adapta.

Declaraţia lui Burduja nu a fost însoţită de cifre privind evoluţia vânzărilor sau a numărului de firme afectate. Exemplul HoReCa a fost folosit pentru a ilustra dificultăţile cu care se confruntă sectoarele dependente de consumul populaţiei.

Burduja: „Poate era mult mai simplu să continuăm să aruncăm măsuri populiste”

În argumentaţia sa, fostul ministru a comparat măsurile adoptate de Guvernul Bolojan cu posibilitatea continuării unor politici pe care le consideră populiste.

„Pentru că poate era mult mai simplu să continuăm să aruncăm măsuri populiste”, a declarat liberalul.

Afirmaţia vine în contextul dezbaterilor despre deficitul bugetar şi despre modalităţile prin care statul poate reduce dezechilibrele financiare fără să amplifice presiunile asupra mediului privat şi asupra populaţiei.

Burduja a recunoscut că măsurile adoptate au avut costuri economice, dar a susţinut că acestea au oferit României o şansă de redresare.

Poziţia exprimată de liberal pune în prim-plan dilema dintre ajustarea finanţelor publice şi efectele pe termen scurt asupra consumului şi activităţii companiilor.

În intervenţia de la Prima News, acesta nu a prezentat un bilanţ detaliat al măsurilor şi nici o comparaţie cu alte scenarii economice, concentrându-se asupra argumentului că Guvernul ar fi trebuit să gestioneze o situaţie dificilă şi să evite riscuri suplimentare pentru România.