Putin, mesaj pentru Europa: Moscova este gata pentru discuții, dar va răspunde la orice provocare

Putin a afirmat că Moscova susține inițiativele destinate restabilirii relațiilor cu statele europene. Liderul de la Kremlin a făcut aceste declarații joi seară, la finalul unui summit organizat alături de reprezentanții unor state africane. El a subliniat că un eventual conflict direct cu țările din Europa va genera o situație generalizată fără niciun câștigător real.

Declarațiile au venit în contextul unei discuții telefonice recente purtate cu liderii din Norvegia și Finlanda. Vladimir Putin a precizat că Rusia s-a pregătit pentru scenariul unui potențial război cu Europa, dar a adăugat că Moscova nu își dorește o asemenea escaladare militară. Oficialul rus a reafirmat poziția statului său în fața jurnaliștilor prezenți la eveniment, scrie Reuters.

„Susținem orice acțiuni menite să restabilească relațiile depline cu țările europene. În primul rând, suntem pregătiți, dar nu vrem niciun război cu Europa. Și dacă cineva îl dorește, să se pregătească, dar în acest moment ei nu și-au atins obiectivul – acela de a provoca o înfrângere strategică Rusiei. Iar dacă lucrurile merg prea departe, nu vor exista absolut deloc câștigători. Să nu uite nimeni acest lucru”, a declarat Vladimir Putin.

Discuțiile cu liderii nordici și critica europeană

Putin a comentat decizia președintelui finlandez, Alexander Stubb, și a premierului norvegian, Jonas Gahr Stoere, de a iniția un contact telefonic. Putin a afirmat că cei doi oficiali nordici au „procedat corect” în această situație.

Apelul lor a atras însă critici din partea altor capitale europene. Unii reprezentanți occidentali au considerat că inițierea acestui dialog cu administrația de la Moscova afectează unitatea asumată la nivel european.

Vladimir Putin a salutat decizia liderilor nordici de a menține un canal de comunicare deschis. Această abordare diplomatică diferă de poziția asumată de alte state de pe continent, care refuză contactele oficiale la nivel înalt cu președintele Rusiei.

Avertisment privind traficul din Marea Baltică

Discuția telefonică a abordat și securitatea maritimă din regiune. Vladimir Putin a declarat că Rusia respinge orice restricție impusă asupra navigației în Marea Baltică. El a atras atenția asupra riscurilor aduse de limitarea contactelor diplomatice.

Liderul de la Kremlin a făcut o paralelă directă cu situația din Strâmtoarea Ormuz. Acolo, tensiunile au crescut vizibil după izbucnirea conflictului americano-iranian din luna februarie. Președintele rus a sugerat că limitarea dialogului cu statele europene poate degenera în crize majore pe rutele comerciale de transport pe apă.

„Dorește cineva aceeași situație în zona baltică la fel ca în Golf sau în Strâmtoarea Ormuz? Nu știu. Noi nu ne dorim acest lucru, dar vom răspunde la orice provocare”, a concluzionat președintele Rusiei cu privire la eventualele restricții maritime.