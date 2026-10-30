Undă verde de la BNR. Raiffeisen preia oficial Garanti Bank pentru 590 de milioane de euro

Banca Națională a României (BNR) a aprobat, fără obiecții, tranzacția prin care Raiffeisen Bank preia Garanti Bank România. Decizia deschide calea pentru finalizarea achiziției, iar plata pentru transferul acțiunilor urmează să fie realizată la începutul săptămânii viitoare.

Consiliul Concurenței autorizase deja această mișcare strategică, și a aprobat preluarea băncii, dar și a companiilor Motoractive IFN și Motoractive Multiservices.

Valoarea tranzacției se ridică la aproximativ 590 de milioane de euro. Achiziția include pachetul complet: Garanti BBVA (banca), Garanti BBVA Leasing și Garanti BBVA Fleet Management. Prin această fuziune, Raiffeisen își va diversifica portofoliul cu servicii de leasing financiar, administrare de flote și credite de consum, scrie profit.ro.

Integrarea operațională a celor două bănci se va derula treptat. Consolidarea rezultatelor financiare și activitățile de rebranduire pentru divizia de leasing vor începe în luna noiembrie a acestui an. În schimb, fuziunea operațională finală are ca termen limită luna august 2027.

„Pentru a respecta calendarul propus, au fost stabilite lucrări de pregătire. Toate activitățile care pot fi realizate în avans, cum ar fi migrarea arhivelor sau deschiderea conturilor pentru clienți și a produselor, vor fi efectuate gradual”, arată documentele tranzacției, citate de sura anterior menționată.

Asistență de la PwC pentru migrarea datelor

Migrarea masivă a datelor va fi supervizată și susținută de compania de consultanță PwC. Acțiunea va debuta cu trimestrul al treilea al anului curent. Echipa tehnică vizează finalizarea a 90% din procesele de mapare a datelor și analiză a diferențelor înainte de închiderea oficială.

Garanti Bank a parcurs deja un proces intern de transformare în ultimii doi ani, și a pus la dispoziție două medii de testare tehnică și date anonimizate pentru specialiștii IT. Etapa de testare prevede posibilitatea actualizării mediului de lucru în mai puțin de o săptămână.

Deschiderea relațiilor cu clienții în noile sisteme Raiffeisen va debuta la începutul primului trimestru din 2027. Procesul va respecta cerințe logistice stricte, precum schimbarea terminalelor POS la nivel național și expedierea noilor carduri. Legislația impune și transmiterea notificărilor către clienți cu cel puțin 40 de zile înaintea oricăror modificări de preț. Odată migrate anumite pachete, vânzările produselor respective prin Garanti vor fi suspendate, iar clienții vor fi direcționați către portofoliul Raiffeisen.

Schimbări în topul băncilor din România

Cele două entități vor funcționa independent până la fuziunea completă. Clienții grupului Garanti BBVA România nu trebuie să întreprindă niciun demers în această perioadă de tranziție. Toate contractele în vigoare își păstrează valabilitatea, fără modificări ale condițiilor comerciale actuale.

Această tranzacție reconfigurează ierarhia bancară din România. La finalul anului 2025, Garanti Bank deținea active totale de aproximativ 4 miliarde de euro și o cotă de piață de 2%. Odată cu preluarea acestor active, Raiffeisen Bank va urca pe locul trei sau patru în topul instituțiilor de credit din România.