Stocuri de combustibil, la cote de alertă

În privința rezervelor de combustibil, Elveția se află într-o stare de alertă roșie, iar situația s-a înrăutățit de la o săptămână la alta, potrivit Le Figaro.

Vinerea trecută, autoritățile au ajuns să permită folosirea stocurilor de urgență de motorină. Oficiul Federal pentru Aprovizionarea Economică a Țării, instituția care trebuie să prevină orice lipsă de bunuri esențiale în Elveția, descrie situația drept „foarte tensionată”.

Nu doar criza din Golf

Instabilitatea din Golful Persic explică în cea mai mare parte dificultățile actuale, dar cotidianul elvețian Aargauer Zeitung indică și alte cauze. Ploile abundente din sudul Franței au întârziat livrările prin conducte, ceea ce a dus la o lipsă temporară de motorină.

Transportul pe calea ferată către Elveția a fost și el îngreunat, după ce linia din Valea Rinului a fost închisă în repetate rânduri în ultima perioadă.

Cât despre transportul fluvial, acesta s-a oprit aproape complet, din cauza secetei persistente care a afectat o parte a Rinului.

De la 120 la 80 km/h

Potrivit Aargauer Zeitung, oficiul analizează acum plafonarea vitezei pe autostrăzi la 80 km/h, iar celelalte servicii administrative ale țării au fost consultate în acest sens.

Ideea nu este nouă, ea a mai fost discutată la izbucnirea războiului din Iran, când partidul ecologist elvețian a propus coborârea limitei de la 120 km/h, viteza maximă permisă pe majoritatea autostrăzilor din Elveția, la 80 km/h.

Economii încă necuantificate

Oficiul precizează că limitarea temporară a vitezei ar urma să „completeze prelevările deja în curs din rezervele obligatorii și să consolideze efectul lor de economisire suplimentară”.

Cât combustibil s-ar economisi efectiv nu s-a anunțat încă, iar cifra ar urma să fie făcută publică la încheierea consultării, arată sursa citată.

Apel la consum moderat

Până atunci, guvernul federal vrea să convingă populația să folosească mai cumpătat resursele, devenite între timp prețioase.

„Apelurile la carpooling, la utilizarea transportului public și la reducerea deplasărilor de agrement permit, de exemplu, diminuarea consumului de combustibil”, se arată pe site-ul guvernului federal.