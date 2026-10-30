Criza combustibililor. O țară dezvoltată din Europa vrea să limiteze viteza pe autostrăzi la 80 de km

Măsura temporară ar completa folosirea rezervelor obligatorii, după ce autoritățile elvețiene au autorizat deja utilizarea stocurilor de urgență de motorină.

Liliana Vornicu
Criza combustibililor. O țară dezvoltată din Europa vrea să limiteze viteza pe autostrăzi la 80 de km

Foto: caracter ilustrativ

Măsura temporară ar completa folosirea rezervelor obligatorii, după ce autoritățile elvețiene au autorizat deja utilizarea stocurilor de urgență de motorină.

Oficiul Federal pentru Aprovizionarea Economică a Țării analizează o reducere temporară a vitezei maxime pe autostrăzile elvețiene la 80 km/h, pentru a economisi combustibil, relatează Le Figaro. Propunerea apare pe fondul unor dificultăți de aprovizionare care s-au accentuat în ultimele săptămâni.

Stocuri de combustibil, la cote de alertă

În privința rezervelor de combustibil, Elveția se află într-o stare de alertă roșie, iar situația s-a înrăutățit de la o săptămână la alta, potrivit Le Figaro.

Vinerea trecută, autoritățile au ajuns să permită folosirea stocurilor de urgență de motorină. Oficiul Federal pentru Aprovizionarea Economică a Țării, instituția care trebuie să prevină orice lipsă de bunuri esențiale în Elveția, descrie situația drept „foarte tensionată”.

Nu doar criza din Golf

Instabilitatea din Golful Persic explică în cea mai mare parte dificultățile actuale, dar cotidianul elvețian Aargauer Zeitung indică și alte cauze. Ploile abundente din sudul Franței au întârziat livrările prin conducte, ceea ce a dus la o lipsă temporară de motorină.

Transportul pe calea ferată către Elveția a fost și el îngreunat, după ce linia din Valea Rinului a fost închisă în repetate rânduri în ultima perioadă.

Cât despre transportul fluvial, acesta s-a oprit aproape complet, din cauza secetei persistente care a afectat o parte a Rinului.

De la 120 la 80 km/h

Potrivit Aargauer Zeitung, oficiul analizează acum plafonarea vitezei pe autostrăzi la 80 km/h, iar celelalte servicii administrative ale țării au fost consultate în acest sens.

Ideea nu este nouă, ea a mai fost discutată la izbucnirea războiului din Iran, când partidul ecologist elvețian a propus coborârea limitei de la 120 km/h, viteza maximă permisă pe majoritatea autostrăzilor din Elveția, la 80 km/h.

Economii încă necuantificate

Oficiul precizează că limitarea temporară a vitezei ar urma să „completeze prelevările deja în curs din rezervele obligatorii și să consolideze efectul lor de economisire suplimentară”.

Cât combustibil s-ar economisi efectiv nu s-a anunțat încă, iar cifra ar urma să fie făcută publică la încheierea consultării, arată sursa citată.

Apel la consum moderat

Până atunci, guvernul federal vrea să convingă populația să folosească mai cumpătat resursele, devenite între timp prețioase.

„Apelurile la carpooling, la utilizarea transportului public și la reducerea deplasărilor de agrement permit, de exemplu, diminuarea consumului de combustibil”, se arată pe site-ul guvernului federal.

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1 comentariu

  1. Ce nu se spune cu subiect si predicat este ca toata criza asta cu combustibilul este in mare parte artificial creata. Narativul oficial trimbitat peste tot prin presa est ca razboiul din golf cu iranul e de vina ca benzina si dieselul sunt scumpe. In realitate petrolul ce trece prin strimtoarea aia e doar aprox 8% din ce ajungea in europa inainte de razboiul cu iranul. In realitate majoritatea vapoarelor petroliere ca merg prin marea mediterana sunt ale armatorilor greci si petrolul si-l iau din tarile arabe ce au porturi in marea mediterana ca Egiptul de xemplu sau canalul Suez alte tari arabe producatoare de petrol cu porturi si terminale pentru petroliere. Toate tarile de la marea mediterana pot fi aprovizionate fara probleme cu petrolul necesar. Costurile de transport sau cantitatile nu fluctueaza foarte mult fata de inainte de razboiul cu Iranul. Apoi in Nord un mare livratorde petrol si gaze naturale este Norvegia. De ce cresc preturile? Politicieni cu agende politice anti-masini cu ardere si lobist fara scrupule, apoi comsia europeana ce inca are aliati in guvernele statelor membre ce viseaza la strazi pline de masini electrice cu traking total a soferului si pasagerilor, ce vor sa sareze supa celor ce nus unt obedienti se ce nu vor sa le cumpere masinile electrice oricit de mari sunt subventile facute cadou din banii nostri ai contribuabililor.

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