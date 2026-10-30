Ministrul Bogdan Dumitru vrea ca imprimantele din minister să dispară. Ce a găsit în prima săptămână de mandat

Un sfert de metru cub de hârtie, în doar câteva zile

Volumul de documente primit la începutul mandatului a fost, potrivit ministrului, aproape un sfert de metru cub de hârtie, pe care nu doar că l-a avut în față, ci a trebuit să îl și citească.

Dumitru a sugerat că o astfel de experiență face evident rolul pe care inteligența artificială l-ar putea avea imediat în acest proces.

Situația l-a determinat să își schimbe în parte obiectivele: „Acum îmi doresc ca toate imprimantele din minister să dispară”, a declarat ministrul delegat.

Vouchere pentru testarea soluțiilor AI în firme

Voucherele care ar putea fi acordate companiilor private, mai ales IMM-urilor, pentru adopția inteligenței artificiale au rolul de a le sprijini să preia componente AI și să le integreze în propriul ecosistem, a precizat Dumitru, potrivit Agerpres.

imprimantele din minister să dispară.imprimantele din minister să dispară.

Măsura, inclusă și în programul de guvernare, urmărește în primul rând ca firmele să poată valida un proces sau o anumită integrare a acestor componente.

Ministrul a descris un mecanism în două etape. Într-o primă fază, IMM-urile ar urma să fie ajutate să aibă acces la resursele necesare pentru a valida un proces, iar dacă acesta aduce rezultatele așteptate, ar urma să fie implementat complet.

O companie la care procesul funcționează va beneficia în continuare de acest tip de sprijin, a mai explicat Dumitru.

Peste o mie de companii, în studiul prezentat

Cercetarea Edge Institute și a Confederației Patronale Concordia s-a desfășurat pe un eșantion de 1.003 firme românești care au cel puțin zece angajați.

Studiul a urmărit cât de digitalizate sunt companiile, ce obstacole le stau în cale atunci când vor să adopte inteligența artificială și cum diferă situația de la o categorie de firme la alta.

Un impact sigur, dar cu efecte încă neclare

Întrebat despre efectele inteligenței artificiale, ministrul delegat a estimat că „acesta va fi unul fantastic sau colosal”, recunoscând însă că nu îi este clar în ce mod se va manifesta.

Pentru ca firmele din România să rămână competitive, statul ar trebui să aibă, în domeniul inteligenței artificiale, rolul de facilitator, a apreciat Dumitru.

„Pot spune cu certitudine că AI trebuie folosită cu adevărat. Pe parcurs, o să ne lămurim, nu numai noi, în România sau în zona firmelor private, dar poate și la nivel global”, a mai spus Bogdan Dumitru.