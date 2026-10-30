Clasare în dosarele lui Bogdan Pîrlog. Parchetul a închis nouă anchete deschise de fosta SIIJ

Procurorul militar Bogdan Ciprian Pîrlog a fost exonerat de acuzațiile formulate de fosta Secție pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ). Un procuror a dispus clasarea a nouă dosare penale. În aceste dosare, magistratul a avut calitatea de suspect sau cercetările s-au derulat in rem. Această procedură vizează fapta, nu persoana.

Ordonanța de clasare poartă semnătura procurorului Ana Raluca Dieac. Documentul oficial confirmă lipsa oricărei fapte penale. Anchetatorul a constatat că faptele reclamate nu există în realitate. În alte situații punctuale, textul ordonanței precizează că faptele respective nu sunt prevăzute de legea penală din România.

Bogdan Pîrlog activează ca procuror militar în cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București. În trecut, el a deținut funcția de prim-procuror militar adjunct la aceeași instituție. Dosarele închise acum au vizat suspiciuni de abuz în serviciu în formă continuată, cu obținerea unui folos necuvenit. Ancheta a analizat șapte acte materiale distincte. De asemenea, fosta SIIJ a formulat acuzații de fals intelectual în formă continuată și uz de fals în formă continuată, scrie newscenter.ro.

Cercetările in rem și costurile procedurii

Alte două cauze cercetate in rem pentru abuz în serviciu și fals intelectual au primit aceeași soluție de clasare. Magistrații au închis și un dosar separat referitor la consemnarea unor aspecte false în documentele oficiale de deplasare. Același verdict a fost aplicat pentru dosarul format în urma unei sesizări din oficiu. Și în aceste spețe, decizia a confirmat inexistența faptei penale.

Cele nouă dosare se restituie în original către Parchetul Militar. Lista oficială include dosarele cu numerele 1182/P/2019, 1183/P/2019, 1184/P/2019, 1185/P/2019, 1186/P/2019, 1187/P/2019, 718/P/2020, 1011/P/2016 și 711/P/2018. Statul român va suporta integral cheltuielile judiciare. Suma totală a fost stabilită la valoarea de 1.296,81 de lei.

Misiunile de la Bruxelles, Roma și Constanța

Acuzațiile inițiale ale SIIJ s-au concentrat pe mai multe deplasări externe și interne efectuate în anul 2019. Procurorii Secției Speciale au contestat decontarea acestor călătorii sub formă de misiuni. Prima deplasare vizată a fost o conferință la Bruxelles, organizată la data de 29 octombrie 2019 la Universitatea Liberă (Universite Libre).

Bogdan Pîrlog a participat acolo din poziția de copreședinte al Asociației „Inițiativa pentru Justiție”. SIIJ a reclamat lipsa unui ordin al procurorului general și ocolirea serviciului de cooperare internațională. Raportul avea totuși aprobări ierarhice și financiare.

O a doua călătorie la Bruxelles a avut loc între 21 și 22 noiembrie 2019. Costurile estimate s-au ridicat la aproximativ 3.000 de euro.

Fosta Secție Specială a susținut că magistratul a participat, de fapt, la un protest față de modificările legilor justiției. De asemenea, procurorii SIIJ l-au acuzat pe Pîrlog de inițierea unui demers pentru desființarea SIIJ și a Inspecției Judiciare.

Anchetatorii au mai analizat o deplasare la o conferință despre inteligența artificială, organizată la Roma. Ultimul punct al investigației a vizat o călătorie la Constanța alături de o polițistă. Verificările au analizat legalitatea decontării diurnei și a transportului cu mașina personală. Toate aceste sesizări din oficiu ale SIIJ s-au finalizat cu soluții definitive de clasare, fără probe incriminatorii.