Uniunea Națională a Barourilor, reacție în sprijinul lui Tudorel Toader: Înțelegem emoția și revolta provocate de acuzațiile referitoare la fapte de violență și agresiune sexuală

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a publicat o reacție oficială după decizia luată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) cu privire la Tudorel Toader. Conducerea instituției de învățământ superior a decis înlăturarea din activitate a fostului rector și ministru al Justiției.

Motivul sancțiunii vizează activitatea sa profesională din afara mediului academic. În calitate de avocat, Tudorel Toader a acceptat să asigure apărarea unui alt lector din aceeași universitate. Acest cadru didactic se confruntă cu acuzații de violență și agresiune sexuală.

Standarde internaționale pentru protecția avocaților

Reprezentanții UNBR consideră decizia administrativă un atac la adresa dreptului la apărare și a statului de drept. Într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook, Uniunea atrage atenția că un avocat nu trebuie identificat sub nicio formă cu clientul său.

„Avocatul nu se identifică nici cu clientul său, nici cu faptele de care acesta este acuzat. El își exercită profesia și contribuie la garantarea dreptului la apărare, indiferent de natura acuzațiilor”, se arată în comunicatul UNBR.

Pentru a-și susține poziția, instituția invocă o serie de standarde internaționale fundamentale. Punctul 18 din Principiile de bază ale ONU cu privire la rolul avocaților stabilește separarea între profesioniști și cauzele clienților. Totodată, punctul 16 din același document stipulează dreptul avocaților de a-și exercita profesia fără intimidare sau ingerințe nejustificate.

Un standard similar apare în articolul 6, alineatul 5 din Convenția Consiliului Europei pentru protecția profesiei de avocat. Aceste norme europene interzic aplicarea de sancțiuni profesionale pentru simpla exercitare a dreptului la apărare.

Presiunea publică și efectele asupra actului de justiție

UNBR avertizează asupra unui efect de descurajare la nivelul întregului sistem juridic. Teama de consecințe va forța avocații să refuze cauze sensibile. O măsură punitivă menținută pe întreaga durată a unui proces penal va afecta cariera unui profesionist timp de mai mulți ani.

„Înțelegem emoția și revolta provocate de acuzațiile referitoare la fapte de violență și agresiune sexuală. Însă presiunea publică nu trebuie să conducă la abdicarea de la principii esențiale pentru funcționarea corectă a justiției”, precizează reprezentanții UNBR.

La finalul documentului, UNBR solicită conducerii facultății de Drept de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” să reanalizeze decizia luată. Organizația cere respectarea principiilor democratice și protejarea rolului avocatului în sistemul de justiție, „fără a pune sub semnul întrebării dreptul legal la o apărare corectă”.