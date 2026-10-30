Ministrul Apărării, Radu Oprea, a trimis Corpul de Control la Direcția pentru Armamente. Contractele SAFE, vizate

Ministrul Apărării Naționale, Radu Oprea, a anunțat o anchetă internă la Direcția Generală pentru Armamente (DGARM). Această structură gestionează achizițiile de echipamente militare. Scopul controlului vizează verificarea tuturor contractelor din programul SAFE.

„Am trimis Corpul de Control la DGARM, structura specializată din cadrul MApN care se ocupă cu achizițiile, necesarul, cele de care are nevoie oricare dintre arme. DGARM-ul este cel care face caietul de sarcini și apoi se ocupă de procesele de achiziții publice”, a explicat ministrul Apărării.

Deciziile de la Cancelaria prim-ministrului

Contractul de achiziție și acordul de cooperare industrială depind unul de celălalt. Recepția mărfii necesită un certificat obligatoriu emis de Ministerul Economiei. Documentul atestă realizarea procentului de cooperare industrială impus în România. Oprea a acuzat mutarea abuzivă a centrului de decizie dinspre ministere.

„Prin SAFE, această chestiune a fost luată de la Ministerul Apărării, de la Ministerul Afacerilor Interne și dusă către Cancelaria prim-ministrului”, a declarat ministrul.

Radu Oprea a detaliat modul de lucru și i-a indicat pe responsabilii procedurii.

„Toate deciziile s-au luat la Cancelaria prim-ministrului, domnul Jurcă, care a avut un comitet de lucru unde au participat și MApN, și MAI, și alte structuri și instituții din statul român, iar decizia s-a luat acolo”, a subliniat Oprea, citat de news.ro.

Ministrul a precizat că are aceste informații din perioada în care activa la Secretariatul General al Guvernului. Atunci a observat personal companiile convocate la discuții cu reprezentanții Cancelariei.

Misiunea Corpului de Control și criticile la adresa foștilor miniștri

Corpul de Control verifică acum respectarea specificațiilor tehnice solicitate de Armata Română. Inspectorii analizează și corectitudinea sumelor apărute în spațiul public, prin comparație cu ofertele potențiale ale competitorilor. Ministrul a adăugat că selecția companiilor câștigătoare s-a decis exclusiv la Cancelarie, nu pe baza procedurilor interne din MApN.

În acest context, Radu Oprea i-a criticat pe foștii deținători ai portofoliilor de la Apărare și Economie pentru pasivitate.

„Sigur, ar fi trebuit să fie implicat, din punctul meu de vedere, ministrul, și era domnul Miruță, ministru atunci al Apărării Naționale, care trebuia să susțină interesele Ministerului Apărării Naționale. Ar fi trebuit să fie implicat domnul ministru Darău, pentru că toată partea de cooperare industrială, industria de apărare, era în coordonarea domniei sale. Ei ar fi trebuit să fie vocile care să țină cu România”, a concluzionat ministrul.