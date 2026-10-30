AUR are 10,8% în sondajul institutului condus de Marius Lulea, exclus din partid. Ce scor ar avea un partid al lui Călin Georgescu

Un clasament fără lider detașat

Barometrul IPEP descrie preferințe electorale fragmentate, în care niciun partid nu trece de pragul de 20% din totalul respondenților.

PSD se află în fruntea clasamentului, cu 16,5%, iar pe locul al doilea vine PNL, cu 14,1%. Un eventual partid al lui Călin Georgescu ar strânge 13,1%, înaintea USR, cu 11,2%, și a AUR, cu 10,8%.

Candidații independenți ar fi susținuți de 5,6% dintre cei chestionați, în vreme ce restul formațiunilor adună procente mai mici.

Institutul atrage atenția și asupra celor care spun că nu ar merge la urne.

„Un element important îl reprezintă cei 18,1% care declară că nu ar participa la vot. Prin urmare, rezultatele indică atât dispersia opțiunilor politice, cât și existența unui segment semnificativ de respondenți care nu intenționează să participe la procesul electoral”, arată IPEP.

Antisistem, dar nu neapărat suveranist

Potrivit IPEP, votanții antisistem se împart între AUR și un posibil partid al lui Călin Georgescu, iar cele două variante adună împreună 23,9% din totalul celor intervievați.

Institutul avertizează însă că această susținere ar putea avea și altă explicație decât atașamentul ideologic.

„Acest electorat nu poate fi considerat în mod automat unul suveranist, fiind posibil ca o parte importantă a susținerii să exprime mai degrabă respingerea partidelor care au guvernat România decât adeziunea la o doctrină politică bine definită”, se arată în document.

Votanții USR, concentrați la oraș

Raportul dintre mediul urban și cel rural diferă vizibil de la un electorat la altul. Dacă PSD, PNL, AUR și partidul ipotetic al lui Călin Georgescu au susținători distribuiți relativ echilibrat între sat și oraș, USR își are 80,4% dintre votanți în mediul urban.

Tot în orașe se regăsesc majoritar și cei care ar vota candidați independenți, în proporție de 78,6%, precum și susținătorii partidelor mici, care au sub 5% în intenția de vot, concentrați urban în proporție de 75%.

Cine se bucură de cea mai mare încredere

Respondenților li s-a cerut să spună câtă încredere au în șase politicieni, doar în cazul celor de care au auzit.

Cele mai multe răspunsuri privind încrederea le-a primit Călin Georgescu, 27,9%, urmat de Ilie Bolojan, cu 19,5%, și de George Simion, cu 16,3%.

Ponderea celor care spun că au multă încredere scade la 11,6% în cazul lui Sorin Grindeanu, la 11,2% pentru Dominic Fritz și la 7,2% pentru Nicușor Dan.

Nicușor Dan și George Simion, în fruntea neîncrederii

La polul opus, răspunsul „Deloc” a fost ales în cazul președintelui Nicușor Dan, cu 60,8% dintre respondenți, George Simion, cu 58,8%, și Ilie Bolojan, cu 57%.

Sorin Grindeanu și Călin Georgescu au câte 54,4% răspunsuri de neîncredere totală, iar Dominic Fritz, 50,8%.

Metodologie

Cercetarea s-a desfășurat în septembrie și octombrie 2026, pe un eșantion de 502 persoane, selectate printr-o metodă probabilistică, stratificată și multistadială (cluster).

Au fost incluse 10 unități teritoriale: Dolj, Ilfov, Constanța, Bacău, Iași, Timiș, Mureș, Cluj, Bihor și municipiul București. Marja de eroare este de ±4,38%, la un nivel de încredere de 95%, cu rezerva efectelor proprii eșantionării multistadiale.

IPEP

IPEP este o organizație independentă de analiză, cercetare și educație, care studiază politicile economice, instituționale și publice, potrivit propriului site.

Președintele institutului este dr. ing. Marius Lulea, cofondator AUR, exclus din partid la începutul lunii octombrie, potrivit sursei citate, pe motiv că nu și-ar fi achitat cotizația. Lulea se află în conflict cu conducerea formațiunii.

Recent, acesta a reclamat la Poliție că a găsit un cap de porc în dreptul porții de acces în locuința sa. Tot el a relatat că, în apropierea casei, ar fi văzut un afiș cu o figură cu aspect amenințător. Lulea a declarat că, în plângerea depusă, l-a nominalizat pe liderul AUR, George Simion.